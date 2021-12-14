Đúng 12 giờ thứ tư ngày 15/12, 3 con giáp bị ‘mấy đen’ che lắp con đường sự nghiệp và tài lộc làm gì cũng không thành, sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng xấu

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 11:13

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn trong ngày 15/12/2021.

 

Tuổi Tý

Trong ngày thứ tư, 15/12 cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động do kẻ tiểu nhân gây ra. Người này đang rình mò và cố tìm ra sơ hở của con giáp này để phá hoại mọi công sức đã bỏ ra, đồng thời cướp mất những gì bản mệnh đang có trong tay.

Đúng 12 giờ thứ tư ngày 15/12, 3 con giáp bị ‘mấy đen’ che lắp con đường sự nghiệp và tài lộc làm gì cũng không thành, sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng xấu - Ảnh 1
Trong ngày thứ tư, 15/12 cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ ngày 15/12, bản mệnh cần ngồi lại để nhìn xem xét mọi việc một cách nghiêm túc, đừng để một chút sai lầm mà tiểu nhân phá hủy hết tất cả công sức của bạn. Những người làm nghề kinh doanh, khai thác khách hàng, bán hàng nên cố gắng hết sức để giữ khách lại nhé.

Đặc biệt hôm nay, mặt sức khỏe thất thế gặp hành Kim sinh Thủy, mà mạng chủ quá yếu nhược thì nên thận trọng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên tránh những suy nghĩ lệch lạc do Thiên Ấn ảnh hưởng. Nếu cứ bỏ qua những góp ý của người khác thì bản thân sẽ gặp bất lợi. Hãy kiên trì làm theo quy trình công việc thì vận trình mới thuận lợi.

Thất Sát tinh hành khiển ngày đem tới nhiều điều xấu cho bản mệnh. Thất Sát vốn là hung thần, đại diện cho tiểu nhân, tính cách bạo ngược và quyền lực. Về mặt tiền bạc người tuổi Mão sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Đúng 12 giờ ngày 14/12, bản mệnh nên làm việc cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân hãm hại nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nhiều suy nghĩ viển vông, không thực tế nên công việc thường xuyên bị chậm trễ, hoặc đứt gánh giữa đường. Đừng chỉ gặp khó là buông bỏ, tuổi Tuất cần rèn cho mình sự bền bỉ và kiên nhẫn.

Đúng 12 giờ thứ tư ngày 15/12, 3 con giáp bị ‘mấy đen’ che lắp con đường sự nghiệp và tài lộc làm gì cũng không thành, sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng xấu - Ảnh 2
Trong chuyện tiền bạc, tuổi Tuất hôm nay ghét bị người khác trói buộc, nên thường sẽ tự mình cố gắng. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tiền bạc, tuổi Tuất hôm nay ghét bị người khác trói buộc, nên thường sẽ tự mình cố gắng. Bạn nên thận trọng với việc đẩy các mối quan hệ xã giao đi đến bờ cực đoan. Nên chọn những khoản thu mà bản thân bạn tự phát huy hoặc tự có đầu mối.

Bù lại trong này hôm nay (15/12) người tuổi Tuất độc thân sẽ có một buổi hẹn hò và rất có thể đó là nhân duyên tốt cho bạn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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