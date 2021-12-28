Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12/2021, 3 con giáp được Nguyệt Lão se duyên, tình cảm vượng sắc, thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, tình duyên vượng sắc, 3 con giáp thăng hoa, viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi người tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, vận trình tình cảm của người tuổi Sửu vô cùng thăng hoa. Tý Sửu nhị hợp đem tới cho các cặp vợ chồng những cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn hiếm thấy. Bản mệnh và người ấy đều lấy việc quan tâm, chia sẻ lẫn nhau làm niềm vui.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, vận trình tình cảm của người tuổi Sửu vô cùng thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi người tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, vận trình tình cảm của người tuổi Dần khởi sắc. Ngũ hành tương sinh giúp chuyện tình yêu đôi lứa trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc đặc biệt. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình để ý và nhiều khả năng sẽ được đáp lại tấm chân tình.

Tử vi người tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, vận trình tình cảm của người tuổi Thìn vô cùng vượng sắc. Người độc thân dù chưa nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng đang có nhiều người thầm để ý. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu nghĩ tới việc về chung một nhà.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, vận trình tình cảm của người tuổi Thìn vô cùng vượng sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi người tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, vận trình tình cảm của người tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Tuổi Hợi may mắn nhờ có đào hoa vượng nâng đỡ nên nhiều khả năng sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình.

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