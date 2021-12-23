‘Đỏ tình đen bạc’ 3 con giáp Noel này tình duyên ầm ầm kéo đến nhưng tiền bạc đội nón ra đi, không muốn hao tài tốn của, đề phòng tiểu nhân

Cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số các con giáp “đỏ tình đen bạc” dịp Noel này không phải ai khác chính là người tuổi Tý. Trong chuyện tình cảm, Tý có nhiều biến động tích cực, đây chính là “tháng tình yêu” của bạn. Dù vẫn đang độc thân hay đã có đôi có cặp, bạn đều cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp từ người mình yêu thương. Đó là lý do bạn còn nằm trong số các con giáp dễ gặp chân ái cuối năm 2021.

Trái ngược với tình cảm đang ngọt ngào như vậy, phương diện tài chính của tuổi Tý lại làm giảm bớt niềm vui của bạn trong thời gian này. Không chỉ hao hụt vì các kế hoạch cuối năm như mua quà tặng, sắm sửa, tự thưởng cho mình, hay đầu tư cho chuyện tình cảm cá nhân… mà con giáp này cũng không nhiều may mắn trong việc đầu tư kinh doanh.

Giáng Sinh đang tới gần, đây là thời điểm tuổi Dần có thêm nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên của mình. Tận dụng cơ hội này, hai bạn có thể hàn gắn mọi mâu thuẫn, bất đồng, thậm chí nhượng bộ để đáp ứng nguyện vọng của nhau. Đối với người độc thân, nếu có tình cảm với người ấy, bạn nên cho cả hai một cơ hội, biết đâu đó chính là người bạn mong đợi từ lâu.

Chỉ tiếc rằng niềm vui dịp Giáng Sinh của người tuổi Dần không được trọn vẹn khi tình duyên phơi phới là thế nhưng phương diện tiền tài của bản mệnh lại khá bấp bênh, có thể đón nhận những điều không mong muốn như mất tiền hay làm ăn thua lỗ. Ngoài ra, thời gian này, tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng, bạn phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo kẻo 'tiền mất tật mang'.

Tuổi Thìn

Dịp Noel năm 2021 này, tin không vui với người tuổi Thìn là bạn dễ phải đối diện với nguy cơ hao tài tốn của trong khoảng thời gian này. Bạn đừng quên đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi… Chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro.

Dịp Noel năm 2021 này, tin không vui với người tuổi Thìn là bạn dễ phải đối diện với nguy cơ hao tài tốn của trong khoảng thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Bù đắp cho những xui xẻo ở phương diện tài lộc, người tuổi Thìn lại có nhân duyên khởi sắc mạnh mẽ trong dịp Noel năm nay. Quả là đen bạc thì sẽ đỏ tình, nên bản mệnh đừng quá chán nản nhé. Hãy tạm gác những điều không may đã xảy ra về tài chính để thoải mái đón nhận hạnh phúc mà mình đang có.

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