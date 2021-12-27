Đúng ngày mai, thứ ba ngày 28/12, 4 con giáp tình duyên sa sút, phải thật sự bình tĩnh tránh xảy ra cãi vã dẫn đến chia tay

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 15:49

Đúng ngày mai, thứ ba ngày 28/12, sẽ có 3 con giáp gặp buồn phiền trong chuyện tình cảm. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn nên không khéo léo có thể dẫn đến chia tay.

 

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm không được như ý. Ngũ hành Thổ khắc Thủy cho thấy mối quan hệ của các cặp đôi đang gặp nhiều trở ngại. Người đã kết hôn đang phải lo toan nhiều việc, do vậy mà không có nhiều thời gian cho gia đình. Dù công việc có quan trọng đến thế nào thì gia đình vẫn là trên hết bạn nhé.

Đúng ngày mai, thứ ba ngày 28/12, 4 con giáp tình duyên sa sút, phải thật sự bình tĩnh tránh xảy ra cãi vã dẫn đến chia tay - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ ba ngày 28/12, vận trình tình cảm không được như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên sa sút, hiểu lầm chưa được giải quyết triệt để khiến 2 bạn đối mặt với những căng thẳng không đáng có. Bản mệnh nên hạ thấp cái tôi của mình và lắng nghe đối phương một cách chân thành. Chính yếu tốt tình cảm đã ảnh hưởng đến công việc không tốt, vì không tập trung mà tuổi Sửu không thể hoàn thành công việc được giao.

Tuổi Ngọ

Tình duyên giảm sút, đừng trút giận lên người yêu bạn nhé, chính điều này sẽ làm cả 2 ngày càng trở nên xa cách. Hãy suy nghĩ cho nhau để cả 2 cùng thông cảm, thấu hiểu nhau hơn. Công việc khởi sắc, nhờ sự nỗ lực mà tuổi Ngọ thu được nhiều thành quả tốt. Tài vận giảm sút, bạn chi quá nhiều tiền vào việc kết nối để mở rộng quan hệ.

Đúng ngày mai, thứ ba ngày 28/12, 4 con giáp tình duyên sa sút, phải thật sự bình tĩnh tránh xảy ra cãi vã dẫn đến chia tay - Ảnh 2
Công việc khởi sắc, nhờ sự nỗ lực mà tuổi Ngọ thu được nhiều thành quả tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm gặp nhiều bất lợi. Ảnh hưởng của Tứ hành xung gây ra ít nhiều cản trở cho đời sống hôn nhân của con giáp này. Cách cư xử khéo léo, không so đo tính toán là cách để dung hòa lại mối quan hệ này. Người độc thân trong ngày hôm nay khó có thể tìm kiếm cho mình một đối tượng thích hợp.

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