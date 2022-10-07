Đúng 13h chiều thứ Sáu (7/10/2022), Số Trời ấn định, 3 con giáp này ở hiền gặp lành, giàu có nứt vách, cầu tài đắc tài cậu lộc đắc lộc, tiền vàng về vô số kể

Công việc bận rộn, áp lực công việc đôi lúc sẽ làm con giáp Tị cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Nếu có thể, bạn nên thay đổi chỗ công tác, đi xa một thời gian để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới.

Tử vi từ 13h chiều 7/10/2022 của 12 con giáp dự báo trong tuần tuổi Tị may mắn hơn những con giáp khác vì được Thái Âm và Dịch Mã độ vận. Tuy nhiên dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực, tự thân bạn có vận động hay không mới là điều mang tính chất quyết định lớn nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Ai đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn. Đồng nghiệp có chơi đểu thì cũng mặc kệ, thời gian sẽ chứng minh ai hơn ai, người có năng lực tự khắc nổi bật.

Về tài lộc, bạn có thể sẽ phải chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy vạy đó đây nếu muốn được việc nhưng được cái ăn nên làm ra, cần cù thì sẽ có nhiều lộc. Bạn có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua kém ai cả, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt những người đang đi làm ăn xa.

Đường tình cảm có lợi cho nữ mệnh hơn là nam mệnh. Bạn bè nếu đã nghỉ chơi với nhau rồi thì thôi, tuyệt đối đừng ở sau lưng người ta nói họ không tốt. Nữ tuổi Tị có duyên, gương mặt khả ái hay được lòng người khác giới, trong tuần tình duyên vượng dễ mà được tỏ tình.

Tuổi Mão

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Từ 13h chiều 7/10/2022 tuổi Mão có khả năng bội thu về thành quả, doanh số, sự nghiệp và tài lộc đều rất thịnh vượng.

Phương diện tình cảm cũng có sự thăng cấp bất ngờ, quan hệ vợ chồng ngày càng gắn kết khi cả hai cùng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm gia đình.

Vận đào hoa của người độc thân vượng, càng đi xa càng có cơ hội gặp người trong mộng. Chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút thì sớm muộn gì cũng có tình yêu chân thành.

Tâm trạng vui vẻ, cuộc sống ổn thỏa khiến sức khỏe của con giáp này cải thiện đáng kể. Người ốm đau hay mới phẫu thuật hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên cũng cần chú ý các sự cố hoặc tai nạn bất ngờ, nhất là khi lái xe hoặc xuất hành đi xa.

Tuổi Thân

Từ 13h chiều 7/10/2022, vận thế của người tuổi Thân có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của người tuổi Thân cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phát từ 13h chiều 7/10/2022, người tuổi Thân cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.