Đúng 13 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc "thành công đơm trái, tình ái đơm hoa" gia đình, bạn bè được "thơm lây"

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 10:04

Với những nỗ lực không ngừng thì trong thời điểm 2 tháng qua, 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi lớn trong 10 ngày tới: tiền tiêu dư dả, chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc mà vẫn thành công rực rỡ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, 13 ngày tới người tuổi Tuất có tính cách nghiêm túc và ít nói. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn có nhiều ý tưởng đồng thời cũng là người đặc biệt đáng tin cậy.

Năm mới Nhâm Dần, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ.

Với những người còn độc thân, rất có thể bạn sẽ thoát khỏi kiếp FA sau tháng 2 năm nay. Có người sẽ gặp 2-3 đào hoa trong tháng này và có thể tìm được người yêu phù hợp nhất với mình.

Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Vận may của họ còn lan tỏa tới những người thân và gia đình, ai ở gần họ nhất định sẽ được thơm lây.

Năm Nhâm Dần là một năm may mắn với các con giáp này, thay đổi bắt đầu ngay từ giờ khắc Giao thừa. Hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Tuổi Mão

Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của người tuổi Mão đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm 13 ngày tới. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình.

 

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

 

Đúng 13 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc 'thành công đơm trái, tình ái đơm hoa' gia đình, bạn bè được 'thơm lây' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có con mắt tinh đời nên nhìn nhận ra cơ hội sớm hơn mọi người xung quanh. Nhờ việc là người đi tiên phong mà đồng tiền chảy về túi của bạn nhanh chóng và ổn định.

 

Khi đã có được tiền bạc dư dôi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Hãy chia làm nhiều khoản, ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai thì dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô, sản xuất, cải tiến kĩ thuật...

 

Tuổi Thìn

Trong thời gian 13 ngày tới, tuổi Thìn có thể gặt hái được nhiều thành quả mới trong công việc. Nhờ có khả năng nhìn nhận, quan sát tinh tường cùng với các mối quan hệ xã hội rộng rãi, tuổiThìn sẽ đạt được mục tiêu một cách thuận lợi.

Tuy vậy, tuổi Thìn cũng cần cảnh giác với mọi tình huống, không nên quá hời hợt, bởi đôi khi thành công nhờ mối quan hệ rộng rãi thì tuổi Thìn cũng có thể thất bại vì đặt sự tin tưởng nhầm người.

Sinh ra bản mệnh là một người cá tính, không ngại khó, ngại khổ vì vậy Thìn sẽ không chịu làm một cây con yếu ớt hay một cái bóng mờ nhạt ảm đạm không có thành tích gì. Cho nên, trong 13 ngày tới, cơ hội lắm thì thách thức cũng nhiều, tuổi Thìn cần sáng suốt khi đưa ra mọi quyết định để tránh bản thân chịu thiệt thòi.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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