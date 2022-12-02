Đúng 12h thứ Sáu (2/12): 3 tuổi đầu tư gì là trúng đó, may mắn đủ đường, ngồi yên cũng có vận tài lộc ập vào người, của ăn của để ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 07:44

Đúng 12h hôm nay, 3 con giáp chỉ cần ngồi rung đùi đợi Thần Tài đến tận cửa, tay phải ôm kim cương về mua biệt thự, tay trái ôm vàng về tậu xe sang.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu nên tìm thời điểm thích hợp để phát huy tài năng của mình. Bạn có thể thổi một luồng gió mới cho cả tập thể, khiến nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Đúng 12h thứ Sáu (2/12): 3 tuổi đầu tư gì là trúng đó, may mắn đủ đường, ngồi yên cũng có vận tài lộc ập vào người, của ăn của để ngập nhà - Ảnh 1
Đúng 9H hôm nay, 3 con giáp được Phật Bà 'sủng ái', thuận lợi đủ đường, vận tài lộc một bước tiến lên đỉnh cao.  Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay rất thích hợp để bản mệnh mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Khi tìm được đối tác phù hợp, việc làm ăn sẽ diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá.

Thổ sinh Kim, những thành tích cao trong công việc khiến bạn trở thành tâm điểm của đám đông và được nhiều người khác giới quan tâm, để ý. Bạn có thể tìm ra người phù hợp với hình mẫu của mình trong ngày hôm nay.

Giờ tốt: 9h - 12h 

Con số may mắn : 10 , 50 , 52

Tuổi Tỵ

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay thứ Sáu 02/12/2022, vận trình của Tuổi Tỵ ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tỵ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Tỵ sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Giờ tốt: 19h - 21h

Con số may mắn : 80 , 23 , 92

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 2/12/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Mọi thứ đều diễn ra đúng như mong muốn, bớt đi rất nhiều lo toan vất vả và trăn trở. Nhờ thế, con giáp này càng thêm tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa, tạo ra càng nhiều giá trị lớn lao.

Đúng 12h thứ Sáu (2/12): 3 tuổi đầu tư gì là trúng đó, may mắn đủ đường, ngồi yên cũng có vận tài lộc ập vào người, của ăn của để ngập nhà - Ảnh 2
3 con giáp may mắn nhất hôm nay gọi tên 3 con giáp này, làm gì cũng ra tiền, ôm khối tài sản kết xù. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ công việc thuận lợi, thu nhập của con giáp này cũng tăng tiến nhanh chóng. Chẳng những có khoản thu ổn định từ công việc chính, chỉ dựa vào chút tài lẻ của mình, bản mệnh có thể kiếm được việc làm thêm, giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn.

Niềm vui trong ngày có phần thuyên giảm khi tình cảm có khá nhiều rối ren. Đôi bên có những bất đồng về ý kiến nhưng chẳng ai chịu lùi bước. Tuổi Tý và nửa kia đều có cái tôi quá lớn, không vì chuyện tình cảm mà từ bỏ những gì mình cho là đúng, khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc.

Giờ tốt: 15h - 17h

Con số may mắn : 31 , 25 , 26

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi Thứ Bảy (2/12), cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên 3 tuổi này.

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