Đúng 12h ngày mai Rằm tháng hai âm lịch (5/4/2023), những con giáp này kiêng kỵ đi đến những nơi âm khí nặng, nơi hoang vu, gặp người vía dữ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 5/4/2023 hôm nay, trong công việc, tuổi Thân khá cứng nhắc, chậm chạp, trì trệ. Con giáp này cảm thấy giống như cả thế giới đang quay lưng lại với chính mình. Làm gì cũng vất vả, chật vật, công sức bỏ ra không được đền đáp.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân lại cũng vất vả. Con giáp này và nửa kia chưa thực sự hiểu nhau, dễ dẫn đến những tranh cãi căng thẳng. Trong họ hàng, bạn bè có lục đục khó giải quyết, mâu thuẫn không lớn nhưng khá khó chịu.

Thêm vào đó, con giáp này còn kém may trên phương diện tiền bạc. Lời khuyên cho bản mệnh trong hôm nay là cần phải bình tĩnh trong chuyện tiền bạc, tránh giận quá mất khôn.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Thiên Quan chiếu mệnh nên tuổi Sửu dễ gặp khó khăn trong công việc liên quan đến chức quyền, quan chức, có tiểu nhân tranh giành, cướp công. Dẫu biết rằng làm tốt thì không sợ ai nhưng đôi khi tránh được rắc rối cũng là điều nên làm.

Đường tình cảm được Tam Hợp nâng đỡ nên con giáp này may mắn hơn người. Mặt ngoại giao tốt đẹp, được nhiều người yêu quý, luôn nở nụ cười thân thiện trên môi. Tình yêu thuận lợi, không có mâu thuẫn xảy ra.

Chuyện tiền nong cũng may mắn không kém nhờ Hỏa sinh Thổ. Thời gian đã cho con giáp những bài học kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã. Sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nhờ vậy mà bản mệnh ngày càng trưởng thành hơn, khó bị lừa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN

Xem tử vi online ngày mới thứ tư 5/4/2023, tuổi Dần có thể bị đình trệ trong công việc vào ngày này.

Đây không phải là một ngày tốt để đầu cơ tài chính hoặc đưa ra quyết định vội vàng với các giao dịch lớn.

Hôm nay bạn không nên chỉ trích bạn bè vì họ có thể trả đũa bạn.

Ảnh minh họa: Internet

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