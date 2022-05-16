Đúng 12h ngày mai 17/5: Những con giáp này 'ngồi không' xui xẻo cũng bủa vây, tiền tài hao hụt, sự nghiệp trúc trắc, tình duyên trắc trở

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 06:22

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 17/5, những con giáp này ngồi không xui xẻo cũng tìm đến, tiền tài hao hụt, tài chính bất ổn, sự nghiệp - tình duyên đều đi xuống.

Tuổi Tỵ

Ngày mai, người tuổi Tỵ có thể bị lạc lối khi bạn nghe theo lời chỉ dẫn sai của người đang có ý đồ xấu, ngầm hại bạn. Hãy rút kinh nghiệm thay vì tức giận mà chửi bới vì việc này chẳng có ích gì cho bạn cả.

Đừng để khó khăn do Tỷ Kiên xuất hiện mà tìm cớ để bỏ cuộc nhé tuổi Tỵ. Hãy tập trung vào những mục tiêu của mình và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Khi tinh thần của bạn luôn hướng vào mục tiêu với tất cả sự quyết tâm thì sẽ không khó để bạn có thể tìm cách đạt được nó.

Các mối quan hệ hôm nay xung khắc đối đầu lẫn nhau, vô tình đẩy cảm xúc người tuổi Tị trở nên cực đoan. Riêng bạn cũng có phần hiếu thắng hơn cả, ưa nịnh nọt, về lâu về dài thì thực sự không tốt vì có thể bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. Con giáp này nên sống khiêm tốn hơn một chút thì tốt hơn.

Mặt tài vận gặp vận tương xung ngụ ý sự thay đổi về môi trường làm việc sẽ khiến túi tiền của bạn chao đảo. Đừng làm việc về tiền bạc dựa vào trực giác quá nhiều mà ảnh hưởng tới năng suất làm việc.

Đúng 12h ngày mai 17/5: Những con giáp này 'ngồi không' xui xẻo cũng bủa vây, tiền tài hao hụt, sự nghiệp trúc trắc, tình duyên trắc trở - Ảnh 1
Ngày mai, người tuổi Tỵ có thể bị lạc lối khi bạn nghe theo lời chỉ dẫn sai của người đang có ý đồ xấu, ngầm hại bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Sửu đừng vì buồn tủi chuyện gì mà giận cá chém thớt, lại vô tình nói lời tổn thương người đang yêu thương bạn hết lòng. Hãy biết nhận ra cái đúng, cái sai của mình dể tránh nói ra những điều vô lý bạn nhé.

Hôm nay tính khí của bản mệnh thất thường, dường như bạn mất đi khả năng tha thứ cho những người mà bạn cho rằng xấu xa. Khi bạn thấy sự nhẫn nại của mình đã đến kiệt cùng thì đừng bắt buộc bản thân phải cố gắng nữa. Hãy làm những điều mà bạn cho là khiến bạn thoải mái nhé.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mai là ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Mặt tình cảm gặp Kiếp Tài tọa mạng. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân có thời điểm tưởng chừng đã gặp được người ưng ý nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng khi duyên đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Đúng 12h ngày mai 17/5: Những con giáp này 'ngồi không' xui xẻo cũng bủa vây, tiền tài hao hụt, sự nghiệp trúc trắc, tình duyên trắc trở - Ảnh 2
Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Sửu đừng vì buồn tủi chuyện gì mà giận cá chém thớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày có Thương Quan thì con giáp tuổi Mùi chớ nên vội vàng làm gì. Dường như mọi thứ đang chậm lại và điều đó là hoàn toàn cần thiết. Không phải lúc nào bạn cũng có thể hành động dứt khoát, bởi ai cũng cần phải có sự nghỉ ngơi chứ. Bạn hãy hiểu rằng không có gì là mãi mãi nhé.

Hôm nay thu nhập có thể hao hụt, thậm chí có nhiều khoản chi trong ngày này. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy lên kế hoạch cụ thể hơn cho các khoản chi.

Ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tình cảm: Tình cảm gặp vận Tương Phá. Người độc thân dễ mềm lòng trong những khoảng khắc rất chênh vênh. Tình bạn dần chuyển sang tình yêu mới khiến bạn loại bỏ lòng nghi ngờ đó. Bởi vì bạn tương đối nhạy cảm trong chuyện duyên phận. Một khi đã bước vào một mối tình nào đó người này dường như sẽ đánh mất cả lý trí và con người của mình. Chính vì vậy vội vàng trong tình cảm chỉ khiến bạn thêm bị lụy mà thôi.

Đúng 12h ngày mai 17/5: Những con giáp này 'ngồi không' xui xẻo cũng bủa vây, tiền tài hao hụt, sự nghiệp trúc trắc, tình duyên trắc trở - Ảnh 3
Ngày có Thương Quan thì con giáp tuổi Mùi chớ nên vội vàng làm gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 16/5: Những con giáp này đề phòng mất cắp, cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi đủ đường, tiền tài hao hụt, đào hoa trục trặc

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 16/5: Những con giáp này đề phòng mất cắp, cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi đủ đường, tiền tài hao hụt, đào hoa trục trặc

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 16/5, những con giáp này đề phòng mất cắp, cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi bủa vây , tiền tình trắc trở, khó khăn.

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