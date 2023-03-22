Đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, vận đổi sao dời, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 03:43

Tử vi cho thấy, đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Mùi sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Thời gian này, tuổi Mùi sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm. Cộng thêm năng lực mạnh mẽ, can đảm, thẳng thắn và thường khẳng định được vị trí trong công việc, được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thân tiến lên cao.

Đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, vận đổi sao dời, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, sang 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi sắp bước vào giai đoạn vận đỏ nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

Nhờ có cát tinh soi chiếu, vận tài lộc của con giáp giàu có này càng đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Hợi cứ thế mà phất, đời sang trang mới. Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Hợi chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này.

Đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, vận đổi sao dời, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xin chúc mừng người tuổi Dần vì đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch sẽ được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Hãy nhanh nhạy trong việc nắm bắt vì đây là cơ hội cho con giáp này có thể phát huy được năng lực, khẳng định vị thế của mình. Khi được cấp trên công nhận thì cơ hội thăng tiến hoặc được nhận tiền thưởng là rất cao.

Không chỉ có đường tài vận hanh thông, mà thời điểm này còn cho thấy người tuổi Dần có đường tình duyên rất đẹp. Những cặp đôi nếu có bất hòa trong thời gian trước thì đây là thời điểm lý tưởng để giãi bày mọi chuyện. Còn những người tuổi Dần đang độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia trong khoảng thời gian này.

Đúng 12h mùng 1 nhuận tháng 2 âm lịch, vận đổi sao dời, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau ngày 30/2 âm lịch: Mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết

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Theo tử vi dự đoán, sau ngày 30/2 âm lịch, những con giáp này viên mãn trong cuộc sống, tiền bạc đầy két.

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