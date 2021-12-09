Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp ơn trên chiếu sáng, xe to, nhà bự mua sắm thoải mái không lo cạn túi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 21:00

12 ngày tới, 3 con giáp hưởng lộc trời, mọi sự hanh thông, hầu bao căng chặt.

Tuổi Ngọ

Người nữ tuổi Ngọ có tính cách ôn nhu, dịu dàng, lương thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, cởi mở, rộng rãi, rất có sức hút với người khác giới, và là ý trung nhân trong mộng của không ít nam giới. 

Thời gian 12 ngày tới, phúc báo do lòng tốt giúp người và quý nhân là bạn bè tương tợ, người nữ tuổi Ngọ có thể có trong tay những cơ hội mà không phải ai cũng có được nên con giáp này nhanh chóng thành công trong công việc, thu về thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp ơn trên chiếu sáng, xe to, nhà bự mua sắm thoải mái không lo cạn túi - Ảnh 1
Ngọ có tính cách ôn nhu, dịu dàng, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, cơ trí, dám nghĩ dám làm. Thời gian trước đây do hung tinh áp chế, nên sự nghiệp biến động, thị phi bủa vây, tiểu nhân hãm hại. Thời gian 12 ngày tới, cát tinh nhập mệnh nên vận thế khai thông, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi đặc biệt việc kiếm tiền rất nhanh chóng. Người tuổi Tỵ trong thời gian ngắn có thể tích lũy cho bản thân không ít tài sản, tiền bạc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thời gian trước đây chịu ảnh hưởng của sao “Hạ Căn” nên gặp không ít xui xẻo trong cuộc sống. Thời gian 12 ngày tới, do cung mệnh xuất hiện sao may mắn “Ngọc Đường” nên vận may liên tiếp kéo đến. Tài lộc rộng mở, công việc kinh doanh hồng phát, chuyện tình cảm hôn nhân hạnh phúc ấm êm. Ngoài ra, vận đen của con giáp này đều được hóa giải, hoạnh tài đại phát, tài phú dồi dào.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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