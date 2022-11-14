Đúng 12 giờ trưa mai (15/11), thần may mắn mỉm cười ban tài lộc, 3 con giáp phúc khí dâng cao, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 19:48

Tử vi con giáp cuối tuần dự báo, đúng 12 giờ trưa mai (15/11) có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất. Con giáp tuổi này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Đúng 12 giờ trưa mai (15/11), thần may mắn mỉm cười ban tài lộc, 3 con giáp phúc khí dâng cao, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương - Ảnh minh họa: Internet

 

 

Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà ỷ lại. Họ sống độc lập, tự chủ, không mong đợi ai giúp đỡ cả. Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống.

Đúng 12 giờ trưa mai (15/11) con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương.

Tuổi Hợi

 

Đúng 12 giờ trưa mai (15/11) đứng đầu trong những con giáp may mắn chính là tuổi Hợi. Bước vào thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Đúng 12 giờ trưa mai (15/11), thần may mắn mỉm cười ban tài lộc, 3 con giáp phúc khí dâng cao, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Vào thời điểm tới, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đúng 12 giờ trưa mai (15/11), đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Đúng 12 giờ trưa mai (15/11), thần may mắn mỉm cười ban tài lộc, 3 con giáp phúc khí dâng cao, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đợi và có tiền để dành - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đợi và có tiền để dành.

Khi được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Sửu nên nhận lời, chớ nên từ chối lòng tốt của người khác. Họ có số mệnh may mắn và được định sẵn sẽ thành công trong cuối năm nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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