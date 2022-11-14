Vào 16h30 ngày 15/11/2022, người tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tuất vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, con giáp này sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Tuất đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những ngày tháng thảnh thơi không ai sánh bằng.

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, vào 16h30 ngày 15/11/2022, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng vào 16h30 ngày 15/11/2022, tuổi Sửu có số phất lên trông thấy. Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

Thời gian tới đây, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Sửu như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.