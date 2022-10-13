Đúng 12 giờ trưa mai (14/10/2022), 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc Trời ban, dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, tài lộc chạm đỉnh, phút chốc thành đại gia

Chính Ân độ mệnh nên sự nghiệp của tuổi Thìn có bước đột phá. Tinh thần công hiến vì công việc thể hiện rất rõ. Tuổi Thìn không ngại khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt và được đánh giá cao.

Tử vi dự báo rằng tuổi Thìn được Lục Hợp quý nhân che chở nên đúng 12 giờ trưa mai (14/10/2022), sẽ gặp nhiều may mắn. Cát tinh chiếu cố trên vận trình tài lộc của con giáp này nên việc làm ăn suôn sẻ, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Những người tuổi Ngọ là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Ngũ hành tương sinh mang tới tin đáng mừng trong chuyện tình duyên của tuổi Thìn. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để thúc đẩy chuyện tình cảm, nói ra tiếng lòng. Người đã kết hôn thì tình cảm càng thêm bền chặt.

Con giáp tuổi Ngọ có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài trí hơn người, con giáp này đạt được những thành tích nổi bật đem lại nguồn thu nhập, danh tiếng riêng biệt cho bản thân mình.

Đúng 12 giờ trưa mai (14/10/2022), con giáp tuổi Ngọ được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Đặc biệt, con giáp tuổi Ngọ có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (14/10/2022), người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới.

Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.