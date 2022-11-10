Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), 3 con giáp được thần Tài 'nhắm trúng', tài lộc đổ về dồn dập,

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 13:05

Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), 3 con giáp tài lộc tăng đều, tiền bạc rủng rỉnh, dễ có trong tay bạc tỷ, giàu có hơn người.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, không thích soi mói, rò xét người khác. Họ rất khắt khe với bản thân nhưng lại rất khoan dung với bạn bè. Nhờ có quan điểm sống tích cực, con giáp tuổi Thìn nỗ lực để phát triển sự nghiệp và có những kết quả không tồi.

Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), 3 con giáp được thần Tài 'nhắm trúng', tài lộc đổ về dồn dập, - Ảnh 1
Sự nghiệp phát triển, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, trong gia đình cũng có tiếng nói "quyền lực" - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), vận trình của người tuổi Thìn có sự thay đổi lớn. Sự nghiệp phát triển, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, trong gia đình cũng có tiếng nói "quyền lực".

Con giáp tuổi Thìn luôn giúp đỡ, dìu dắt những thành viên gia đình để cùng phát triển, cùng có lợi. Sự đồng sức đồng lòng từ công ty đến gia đình giúp họ làm việc hiệu quả hơn, đủ sức mạnh để thay đổi hiện trạng.

Tuổi Sửu 

 

Người tuổi Sửu thường không thể hiện nhiều ra bên ngoài. Bạn sẽ hiếm khi nào thấy người tuổi Sửu thao thao bất tuyệt về những gì họ có hay những gì họ đang làm. Con giáp này thường sử dụng phương pháp cơ bản nhất để giải quyết vấn đề, không cố ý tìm đường tắt. Họ sẵn sàng chăm chỉ, dành nhiều công sức hơn người khác, miễn sao đạt được kết quả, hạn chế rủi ro.

Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), 3 con giáp được thần Tài 'nhắm trúng', tài lộc đổ về dồn dập, - Ảnh 2
Những mối quan hệ tốt đẹp có được sẽ mở ra cho tuổi Sửu những con đường mới để ngày càng phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Vậy mới nói, tuổi Sửu có thể không thông minh nhất nhưng là người rất vượng quý nhân. Họ tử tế, tốt bụng và thật thà, đi đâu làm gì cũng dễ có người quý mến và giúp đỡ. Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), những mối quan hệ tốt đẹp có được sẽ mở ra cho tuổi Sửu những con đường mới để ngày càng phát triển. 

Tuổi Sửu có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Đúng 12 giờ trưa mai (11/11), 3 con giáp được thần Tài 'nhắm trúng', tài lộc đổ về dồn dập, - Ảnh 3
Đây là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 12 giờ trưa mai (11/11), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà.

Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt. Vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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