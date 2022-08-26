Đúng 12 giờ ngày hôm nay (26/8): 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 08:49

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 12 giờ hôm nay (26/8) có 3 con giáp vô cùng may mắn khi làm ăn thuận lợi, tài lộc thăng hạng bất ngờ.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 12 giờ hôm nay (26/8) sự xuất hiện Thực Thần sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 7 này. Cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến, liệu bạn có thể nắm bắt?

Với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phúc lộc tràn trề, tiền đổ về đầy túi khó ai ngờ. Cũng nhờ biết nắm bắt thị trường nên con giáp này mới có thể đưa những quyết định đầy táo bạo như vậy.

Trong ngày Thổ Mộc xung khắc như hôm nay, con giáp tuổi Mão chẳng thể nào kiếm chế được cơn nóng giận của mình mà nói ra những lời gây tổn thương nửa kia của mình. Đã đến lúc bạn cần phải trưởng thành hơn, đừng hành xử trẻ con như thế mãi nữa.

Đúng 12 giờ ngày hôm nay (26/8): 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 12 giờ hôm nay (26/8) Thiên Tài nhập cục, người tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Đúng 12 giờ ngày hôm nay (26/8): 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là những người hiền lành, chịu khó, rất có chí tiến thủ, họ sẽ phấn đấu hết sức để đạt được thành quả cuối cùng. Đặc biệt, họ chẳng bao giờ hài lòng với thu nhập từ một nguồn mà còn gặt hái nguồn thu từ những nghề tay trái.

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 12 giờ hôm nay (26/8), mọi điều mong mỏi của Mùi sẽ thành công khiến cho tinh thần của bạn lúc nào cũng vui vẻ, phấn chấn. Bạn có khá nhiều sáng kiến trong công việc nên được đồng nghiệp kính nể và cấp trên đánh giá cao.

Những người làm kinh doanh sẽ được thần Tài phù trợ, được khách hàng tin tưởng và yêu mến nhờ tính tình nhiệt tình, cởi mở của mình. Bạn dễ dàng làm ăn vượt chỉ tiêu của mình và kiếm được về một khoản lợi nhuận lớn.

Đúng 12 giờ ngày hôm nay (26/8): 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tỉn trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9)

TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9)

Tử vi con giáp dự đoán: Trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) 3 tuổi chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu có 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi