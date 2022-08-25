Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, từ giờ đến cuối năm rủng rỉnh phát tài, miệt mài thăng tiến

Tử vi dự đoán 3 con giáp có số may mắn, từ giờ đến cuối năm luôn rủng rỉnh phát tài.
- May mắn gõ cửa trong 5 ngày (26/8 - 30/8), 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ
- 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần tài nâng đỡ, phúc phần hơn người trong thời gian 10 ngày tới (26/8 - 4/9)
Tuổi Tý
Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tử vi dự đoán từ giờ đến cuối năm tình hình này sẽ được thay đổi.
Những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ giờ đến hết năm vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Tuổi Mão
Tử vi dự đoán từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mão làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Mão sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn, được quý nhân phù trợ mọi lúc.
Trong thời gian này tuổi Mão sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.
Tuổi Thân
Tử vi dự đoán từ giờ đến cuối năm nhờ có Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền. Lúc này bạn tốn khá nhiều thời gian để cân nhắc cơ hội nhưng đừng quá lâu kẻo cơ hội trôi qua mất. Bạn có thể tận dụng các nguồn lực đang có thể phát huy bản thân tối đa.
Thời gian còn lại của năm, nhờ tinh thần thoải mái khi công việc của mình đang ổn thỏa và vấn đề tiền bạc đã cân đối nên bạn cảm thấy cuộc sống khá thoải mái. Từ đó mà nhìn nhận từng vấn đề rõ ràng hơn, điều chỉnh những gì mình từng làm không tốt.
Ngũ hành Hỏa – Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh đang có một vài đòi hỏi có phần khắt khe và quá đáng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi. Thay vì trông chờ nửa kia chiều chuộng mình, bạn nên lắng nghe và quan tâm đến đối phương nhiều hơn.