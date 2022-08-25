3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần tài nâng đỡ, phúc phần hơn người trong thời gian 10 ngày tới (26/8 - 4/9)

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 15:48

Tử vi cho biết trong 10 ngày sắp tới (26/8 - 4/9) những con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết trong 10 ngày sắp tới (26/8 - 4/9) dưới sự che chở của Thiên Ấn, công việc của người tuổi Sửu nhờ vậy mà tiến triển đúng như bạn mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu.

Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để những chú Trâu tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần tài nâng đỡ, phúc phần hơn người trong thời gian 10 ngày tới (26/8 - 4/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dần

Tử vi cho biết trong 10 ngày sắp tới (26/8 - 4/9) những ảnh hưởng tích cực mà cục diện Dần Tuất Bán Hợp mang lại sẽ khiến cho công việc của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Mọi việc đang tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi, bạn có thể nắm bắt thời cơ này để phô diễn tài năng của bản thân và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. 

Khi Thiên Ấn xuất hiện cũng là lúc mà con giáp này cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể. Với tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, bạn xử lý những việc phát sinh bất ngờ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục.

Tiếc rằng, vận trình tình duyên của bạn lại chẳng mấy suôn sẻ trong ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ này.

3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần tài nâng đỡ, phúc phần hơn người trong thời gian 10 ngày tới (26/8 - 4/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết trong 10 ngày sắp tới (26/8 - 4/9) Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của người khác nếu phải đương đầu với khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong những ngày này. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước, đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ở hiện tại.

Thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Tập thể dục, thể thao là cách rất tốt để tăng cường sức khỏe.

3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần tài nâng đỡ, phúc phần hơn người trong thời gian 10 ngày tới (26/8 - 4/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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