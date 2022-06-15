Đúng 11 ngày tới (25/6) - vén màn mây mù che phủ, cát khí bừng sáng vào Hạ, 3 con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền về tay đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 01:30

3 con giáp đạt được đỉnh cao cuộc đời trong tương lai, hưởng vinh hoa phú quý, làm rạng danh tổ tiên.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, người tuổi Tuất không giỏi vòng vo, họ cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc của bản thân, mọi thứ chỉ thông qua hành động. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng.

Vào năm 2022 này, người tuổi Tuất sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, họ nhanh chóng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc không lo cơm ăn áo mặc. Đặc biệt 11 ngày tới, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất tăng cao, dù là vận may về sự nghiệp hay vận may về tình duyên đều thăng hoa không ngừng.

Tuổi Thân

Với vận quý nhân vượng ngay từ đầu tháng 5 âm, nhưng chưa thực sự rõ ràng, phải chờ tới thời điểm từ giữa tháng thì hung cát thế nào mới tỏ tường. 

 

Bằng chứng là công việc của người tuổi Thân suôn sẻ bất ngờ. 11 ngày tới với người kinh doanh, buôn bán, việc giải tỏa được ách tắc về hàng hóa, thủ tục xuất nhập cảnh… sẽ giúp đương số bội thu, tiền vàng tới tấp chảy về túi.

 

Đúng 11 ngày tới (25/6) - vén màn mây mù che phủ, cát khí bừng sáng vào Hạ, 3 con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền về tay đếm không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm công ăn lương được khẳng định năng lực, gia tăng hay củng cố địa vị trong tập thể mà thu về mức lương/ lợi nhuận cũng tốt hơn. Việc ký kết hợp đồng thuận lợi bất ngờ, vì giai đoạn trước đó tưởng chừng như kèo ngon đã bị hủy, ai ngờ tới phút cuối vẫn thành công mĩ mãn. 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh đã có vận mệnh rất tốt, thường hay gặp may mắn. Bản thân họ có thể không cao nhưng luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. 11 ngày tới sắp tới, cuộc sống của họ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Họ sẽ không vì nghèo khó mà hạ thấp nhân phẩm, ngược lại khó khăn càng khiến họ cố gắng vươn lên, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Giữ vững tinh thần này, người tuổi Hợi có thể đạt được đỉnh cao cuộc đời trong tương lai, hưởng vinh hoa phú quý, làm rạng danh tổ tiên.

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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