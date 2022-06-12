Đúng 10h sáng mai, ngày Rằm (15/5 Âm lịch): Thử vận may lớn nhất năm, TOP 3 con giáp 'đi đến đâu trúng lớn đến đó', tiền tình như hoa nở mùa xuân, bao năm chờ đợi cũng gặt được quả ngọt

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, đây vừa là thử thách, lại chính là cơ hội để họ đổi mới bản thân, thể hiện những điểm mạnh hơn người của họ. Nếu biết hạn chế các khuyết điểm, ví dụ như sự nóng nảy, dễ thay đổi chính kiến của họ, phát huy ưu điểm, vượt qua chính mình, tuổi Ngọ sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Tuổi Ngọ bẩm sinh đa số là những người "ngồi im là không chịu được". Đối với họ, cuộc sống lúc nào cũng như 1 dòng sông trôi chảy không ngừng. Họ đam mê công việc, khi đã bắt tay làm việc là rất chăm chỉ, nỗ lực. Họ yêu thích tự do, thích thỏa thuê khám phá và cống hiến hết mình. Họ cũng hào phóng và có 1 trái tim rộng lượng, ấm áp.

Những đặc điểm trời sinh nổi bật của người tuổi Mão, quyết định đến khả năng thành công của họ trong cuộc sống bao gồm thông minh, nghiêm túc và đặc biệt là sự kiên nhẫn.

Tử vi học có nói, đúng 10h sáng mai, ngày Rằm (15/5 Âm lịch) là thời điểm thăng hoa nhất của tuổi Ngọ, do đó, trước mắt, họ nên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng để chờ đợi những cơ hội tốt nhất của họ, vì cơ hội chỉ đến với những ai sẵn sàng và biết nắm bắt mà thôi.

Giống như mèo phải rình chuột hàng tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày hay vài ngày, người tuổi Mão là những bậc thầy đáng nể của sự kiên nhẫn. Có thể nói, họ hầu như không bao giờ nôn nóng. Với họ, kiên nhẫn là một điều rất bình thường, một thói quen. Họ có thể làm một công việc từ ngày này qua ngày khác, hay có thể chờ đợi kết quả một dự án mà không hề nao núng.

Ngoài ra, với công việc hay chuyện yêu đương, người tuổi Mão luôn dùng thái độ nghiêm túc để ứng xử. Họ không thích bỡn cợt hay chỉ "làm cho vui". Một khi đã bắt tay vào làm, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực để hoàn thành.

Họ cũng không dễ yêu, nhưng một khi đã tìm đúng "nửa kia" của mình, có thể nói họ sẽ yêu người đó đến cuối cuộc đời, không thay đổi. Đây là một nét tính cách đặc biệt mà ai cũng muốn bạn đời của mình sở hữu.

Người tuổi Mão cũng rất hay chú ý đến chi tiết, vì thế họ đặc biệt dễ thành công trong những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 sẽ là 1 năm rất khó quên vì nó đánh dấu nhiều sự thay đổi ngỡ ngàng với cuộc sống và sự nghiệp của những người tuổi Dần. Nhiều người cho rằng, năm tuổi là 1 năm khó khăn và mất nhiều hơn được. Nhưng thực ra, năm tuổi sẽ mang đến cho tuổi Dần cả thách thức và những cơ hội, ai là người biết nắm bắt thì người ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi học có nói, đúng 10h sáng mai, ngày Rằm (15/5 Âm lịch), tuổi Dần sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như công cuộc kiếm tiền. Ngay từ tháng 5, họ đã bận rộn với rất nhiều dự án đầu tư khởi đầu năm mới. Tuổi Dần được khuyên nên tính toán kỹ, thận trọng trong từng bước, tuyệt đối không được chủ quan.

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Có 1 điều cần lưu ý, giai đoạn này là lúc mà tuổi Dần có thể sẽ bị mất tập trung, vì vận đào hoa của họ cũng đang nở rộ, chuyện tình cảm có thể xen vào giữa công việc. Tuy nhiên, họ được khuyên nên phân biệt rạch ròi và chờ cho tình cảm chín muồi thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt, nếu như chuyện tình cảm "cơm không ăn, gạo còn đó" thì công việc quan trọng ở tính thời điểm, một khi cơ hội qua rồi thì khó lấy lại và nhất là tháng 2 lại là thời điểm thuận lợi cho tuổi Dần làm ăn, kiếm tiền, tạo đà vươn lên để tự tin vượt qua năm 2022 một cách suôn sẻ.

Dưới đây là đôi nét tóm tắt cho từng tuổi Dần trong năm nay mà các bạn có thể tham khảo.

Tuổi Nhâm Dần 1962: Sự cố gắng và nỗ lực của bạn trong những năm qua sẽ mang lại may mắn về tiền bạc cho bạn trong năm nay, giúp những kế hoạch tài chính của bạn được hiện thực hóa.

Tuổi Giáp Dần 1974: Năm Nhâm Dần, tuổi Giáp Dần 1974 cần thận trọng trong chuyện làm ăn, đầu tư tiền bạc làm gì cũng cần tìm hiểu kỹ, phân tích dựa trên các số liệu, tránh đầu tư dựa vào các tin đồn vô căn cứ.

Tuổi Bính Dần 1986: Đây là 1 năm tốt mà trong đó, những người tuổi Bính Dần làm chuyện gì cũng đều dễ dàng, gia đình hòa thuận, yên ấm.

Tuổi Mậu Dần 1998: Năm nay tuổi Mậu Dần có lộc về đường tình duyên, sẽ bị hấp dẫn bởi 1 người đặc biệt. Nhìn chung mối quan hệ này sẽ mang tới cho bạn sự thoải mái và cảm giác yên tâm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm