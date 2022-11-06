Đúng 10 ngày tới (7/11 - 16/11), nhà tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp sắp ăn sung mặc sướng, vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 17:02

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn tài lộc vô song, vận trình rực sáng, công việc thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới đây, con đường hậu vận của tuổi Mùi có điềm báo gặp được quý nhân, thời gian này bất kể làm việc gì cũng có người chỉ đường dẫn lối bởi họ là những người dày dặn kinh nghiệm. 

Con giáp này biết được những ưu điểm của mình và dễ dàng phát huy khả năng ở mức cao nhất có thể để không bỏ lỡ thăng tiến. 

Chẳng những vậy, niềm vui còn tới với Mùi khi tài lộc ào ào đổ về túi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào hơn. Đặc biệt người làm kinh doanh có bước thăng tiến đáng kể khi các dự án kinh doanh phát triển giúp bản mệnh kiếm về khoản tiền cực khủng. 

Đúng 10 ngày tới (7/11 - 16/11), nhà tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp sắp ăn sung mặc sướng, vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới đây, con đường hậu vận của tuổi Mùi có điềm báo gặp được quý nhân, thời gian này bất kể làm việc gì cũng có người chỉ đường dẫn lối bởi họ là những người dày dặn kinh nghiệm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 11/2022 là tháng may mắn về tiền bạc của người tuổi Sửu. Đặc biệt theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới con đường hậu vận của Sửu sẽ có xu hướng đi lên, sẽ cải thiện được tình hình tài chính bết bát tháng trước nhưng vẫn chú ý nên tĩnh chứ không nên động, tức nên tích lũy chứ không nên tham gia đầu tư mạo hiểm.

Chưa hết thời gian này mọi khúc mắc về tiền bạc trước đây sẽ nhanh chóng được giải quyết, đặc biệt nguồn thu nhập chính sẽ trở nên dồi dào, tăng rất nhiều lần so với tháng trước. 

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Tháng 11/2022 là tháng may mắn về tiền bạc của người tuổi Sửu. Đặc biệt theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới con đường hậu vận của Sửu sẽ có xu hướng đi lên, sẽ cải thiện được tình hình tài chính bết bát tháng trước  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu là mẫu người khá tỉ mỉ và chu toàn, họ nhanh nhạy, nắm bắt được cơ hội tốt để xoay chuyển sự nghiệp hanh thông, thu hút cát khí và tài lộc trong những tháng cuối năm này.

Cụ thể tử vi 10 ngày tới cho biết những người cầm tinh con Gà nếu có ý định chuyển sang công việc mới hoặc đầu tư kinh doanh thì sẽ được dịp sinh lời. Các lĩnh vực về bất động sản, vàng bạc đá quý hay chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu,... đều khá thích hợp để đầu tư. Nếu muốn có thêm thu nhập trái tay thì có thể tham khảo, tìm hiểu và góp vốn đúng đắn, sẽ được trợ giúp và nhận về tài lộc.

Trong 10 ngày này hứa hẹn là khoảng thời gian tốt để họ khai trương hoặc mở cửa hàng. Con giáp này có tài lãnh đạo, có con mắt chọn người tốt, tuyển được nhân viên tài giỏi và tâm huyết với công việc. Đây cũng là nền tảng vững chắc để công việc làm ăn tiến hành thuận lợi, phát triển bền vững trong tương lai. 

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Cụ thể tử vi 10 ngày tới cho biết những người cầm tinh con Gà nếu có ý định chuyển sang công việc mới hoặc đầu tư kinh doanh thì sẽ được dịp sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày 8/11/2022, nhà tiên tri tiên đoán đúng 99%, 3 con giáp giàu sang nứt vách, gặp nhiều may mắn, vận trình có nhiều điểm tích cực sắp xảy đến

Kể từ ngày 8/11/2022, nhà tiên tri tiên đoán đúng 99%, 3 con giáp giàu sang nứt vách, gặp nhiều may mắn, vận trình có nhiều điểm tích cực sắp xảy đến

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 8/11/2022 có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc vượng phát, vận trình không làm đại gia cũng không thiếu thốn tiền bạc.

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