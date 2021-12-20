Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, Thần Tài xông nhà, tài lộc thăng hoa

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết phấn đấu không ngừng với hy vọng đổi đời. Người tuổi Ngọ luôn khao khát làm giàu và luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để tìm cơ hội xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công, không những xây dựng cuộc sống viên mãn mà tài vận cũng dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đây chính là khoảng thời gian mà mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc từ giai đoạn này trở đi, người tuổi Ngọ phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để cuối năm thành công.

Thầy tử vi học có nói, trong 10 ngày tới đây, cuộc sống của người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực. Về phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ.

10 ngày tới đây, cuộc sống của người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những tháng cuối năm 2021 chính là giai đoạn thịnh vượng để tuổi Dậu phát triển mọi thứ. Ngày trước tuổi Dậu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên họ luôn tin vào khả năng của bản thân, luôn không ngừng cố gắng tiến về phía trước nên nhờ vậy sắp tới mọi thứ đều chuyển biến tích cực không ngờ.

Chuyên gia phong thủy Ngãi Phi Nhĩ tiết lộ 10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa, làm gì cũng được phù trợ và giúp đỡ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ bất ngờ.

Từ giai đoạn này đến cuối năm là lúc thích hợp để phát triển công việc, nếu kết hợp làm ăn với người khác cũng dễ dàng thăng hoa, bùng nổ về tài lộc.

Trong phương diện cuộc sống, thời gian tới tuổi Dậu sẽ mở rộng được nhiều mối quan hệ đáng mong chờ. Chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục cởi mở như họ hiện tại, thì thời gian tới sẽ có nhiều quý nhân tề tựu, giúp cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc hơn.

Bước qua năm 2022, tuổi Dậu nếu không thành Rồng cũng thành Phượng, những tiền đề mà họ đã xây dựng, qua năm sau sẽ có cơ hội phát triển viên mãn.

10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

10 ngày tới người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.