Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình khai thông, làm ăn thuận lợi, Thìn gặp nhiều xui rủi, Tuất cẩn thận tiền bạc

Đường công danh của người tuổi Tý kể từ thứ Hai này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Tý có cơ hội được thăng chức hoặc gặp gỡ quý nhân giúp đỡ trong công việc sắp tới. Nếu đang có ý định kinh doanh thì bản mệnh hãy bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Vận trình đang lên, Tý có thể đạt được những thành tích nhất định.

Xem tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Thứ Hai, người tuổi Sửu sẽ tìm ra được hướng đi mới cho công việc của mình. Nếu có gặp khó khăn, Sửu hãy phấn đấu hết sức bởi sau đó bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Chỉ cần vượt qua thử thách trước mắt, con giáp có thể thuận lợi chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Về chuyện tình cảm, những ai đã kết hôn sẽ ngày càng gắn bó mặn nồng còn những người đang độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý.

Trong tình cảm, Sửu độc thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới nhờ tài năng của mình. Còn với người đã lập gia đình, bạn có một mái nhà yên ấm với nửa kia thấu hiểu

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Dần

Vào thứ Hai, dưới áp lực từ công việc và cuộc sống, người tuổi Dần trở nên mất kiểm soát và có thể nói ra những lời tổn thương đến người xung quanh. Việc nhận định quá chủ quan một vấn đề và lên án gắt sai lầm của người khác khiến ấn tượng về con giáp đối với mọi người không mấy tốt đẹp. Dần cần sửa đổi ngay nếu không muốn bị mọi người xa lánh.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão vào trong thứ Hai ăn nên làm ra, may mắn dồi dào. Thời điểm này, nếu là người làm ăn kinh doanh thì Mão nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với đối tác. Còn nếu làm công ăn lương thì dự báo Mão có thu nhập ổn định, tiền thưởng khấm khá. Túi tiền của con giáp trở nên rủng rỉnh hơn. Con giáp thu nhập ổn định, có được cuộc sống an nhàn, thư thái.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Thìn

Tử vi cho thấy vào thứ Hai, vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ có thể gặp những yếu tố tiêu cực bất ngờ. Sự bận rộn khiến bản mệnh trở nên vội vã, đôi khi trở thành cẩu thả dẫn đến phản ứng ngược. Con giáp làm mọi việc trở nên khó khăn hơn. Không những thế, bản mệnh rất dễ gặp chuyện tay bay vạ gió, xui xẻo từ trên trời rới xuống khiến tâm trạng không còn hào hứng, nhiệt huyết với nghề.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Tỵ

Trong ngày thứ Hai, người tuổi Tỵ vất vả trăm bề, sức khẻo suy kiệt. Con giáp mất nhiều thời gian gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Có khả năng, bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc chủ yếu dựa vào công sức của chính mình. Tuy cố gắng nhiều nhưng cơ hội thăng quan tiến chức chưa đến. Con giáp còn giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Ngọ

Trong thứ Hai, người tuổi Ngọ nhận những trọng trách lớn lao trong công việc. Đây là một bước đệm quan trọng giúp Ngọ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Các mối quan hệ xã hội của Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tích cực, con giáp có thể gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Mùi

Tử vi dự đoán thứ Hai không phải là một ngày xuôi thuận với người tuổi Mùi. Con giáp nhận ra rằng thực tế quá trái ngang và bản thân phải cố gắng hơn nữa nếu không muốn sống cuộc đời mờ nhạt, không được ai công nhận.

Tà khí đeo bám, con giáp nên tránh chuyện khai trương hay mở đầu những công việc quan trọng. Tuy nhiên, con giáp cũng đừng quá lo lắng vì xui rủi này là ngắn hạn và sẽ nhanh chóng qua đi.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Thân

Thứ Hai này, người tuổi Thân vận mệnh sẽ được khai thông, công danh thuận lợi. Con giáp sẵn sàng đón nhận thử thách để vươn tới thành công. Tử vi chỉ rõ, đây là một trong những con giáp có sự chuyển mình rõ rệt trong thương lai. Ngoài ra, con giáp trong giai đoạn này có thu nhập ổn định và tăng lên không ngừng. Tuy không thể lập tức phất lên thành đại gia nhưng số tiền kiếm được dư sức cho Thân có được cuộc sống sung túc.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã hội của Dậu vào ngày thứ Hai trở nên xấu đi. Cách cư xử thất thường của con giáp khiến mọi người mệt mỏi. Điều này là rất bất lợi cho con giáp trên con đường thăng tiến nhất là trong giai đoạn bất lợi như hiện nay.

Bên cạnh đó, Dận cẩn trọng hơn trong tài vận. Con giáp nên hạn chế thấp nhất chi tiêu không cần thiết để tiết kiệm chi phí, tránh thiếu hụt về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất vào thứ Hai cẩn trọng tiền của, tránh lâm vào cảnh nợ nần. Bản mệnh mua sắm, hưởng thụ quá đà nên không giữ được tiều lâu trong ví. Nhiều khả năng trong thời gian này thu nhập của Tuất sẽ bị đe dọa, con giáp cần sống tiết kiệm hơn.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày càng đi lên, có cơ hội thăng tiến, tài lộc dồi dào, hưng thịnh trong thứ Hai. Nếu là người kinh doanh, buôn bán, Hợi mua may bán đắt, đơn hàng đếm đến mỏi tay. Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh tìm ra hướng giải quyết mới, mang lại lợi nhuận to lớn cho công ty.

Tuy công việc, tiền tài đều đang trở nên hưng thịnh nhưng con giáp cũng nên biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

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