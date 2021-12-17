3 con giáp may mắn được Thần Tài 'độ mạng', lộc lá đầy nhà, công danh hưng vượng trong 77 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 18:37

Trong 77 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tiền tài dư dả. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Trong 77 ngày tới, người tuổi Hợi vận trình tăng tiến, tài lộc bùng nổ không ngừng. Con giáp có cơ hội tăng lương thăng chức bất ngờ, những dự định chưa hoàn thành cũng được hoàn thành trót lọt. Thời tới làm gì cũng vô cùng thuận lợi, con giáp này hãy tận dụng thời cơ và tạo cho mình những thành quả rực rỡ hơn bao giờ hết. Con giáp may mắn thu nhập đầy tay, tình tiền đầy đủ, xây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 77 ngày tới sự nghiệp hanh thông, hỷ sự tề tựu. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng tuổi Thìn cũng thu được quả ngọt xứng đáng. Con giáp sẽ được công nhận năng lực của bản thân, được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho nhiều trọng trách. Tài lộc của Thìn cũng vì thế mà bừng sáng rực rỡ. Con giáp kiếm tiền vô kể, tích lũy được vốn liếng cho những kế hoạch phát triển sau này.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 77 ngày tới, người tuổi Mão lộc lá đầy nhà, tiền tài dư dả. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra. Tài lộc của Mão cũng không tồi khi mà Chính Tài cát tinh đang hưng vượng. Chỉ cần bạn có mục tiêu phấn đấu, nỗ lực thì chắc chắn những thành quả mà bạn gặt hái được cuối năm này không hề ít đâu.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho độc giả.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 18/12/2021, 3 con giáp may mắn vận trình vụt sáng, hóa nguy thành an, đạt được thành công vẻ vang trong sự nghiệp và cuộc sống

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 18/12/2021, 3 con giáp may mắn vận trình vụt sáng, hóa nguy thành an, đạt được thành công vẻ vang trong sự nghiệp và cuộc sống

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn vận mệnh khai thông, công danh phát đạt. Thu nhập ổn định và tăng lên không ngừng, bản mệnh có cơ hội chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi con giáp may mắn 77 ngày tới tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'