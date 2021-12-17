Bước sang ngày 15/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, lộc phát đầy nhà, tiền tài dư dả, sự nghiệp bay cao như diều gặp gió

Bước sang ngày 15/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn khí vận dồi dào, tiền vàng dư dả. Bản mệnh chính thức mở ra con đường thăng quan tiến chức cho bản thân mình.

Tuổi Thân

Vận trình người tuổi Thân trong ngày 15/11 âm lịch sẽ có nhiều biến đổi tích cực. Được quý nhân phù trợ hết mình trong sự nghiệp, con giáp hóa nguy thành an, thuận lợi mang về thành công vẻ vang cho bản thân. Sự nghiệp vượng phát kéo theo tài vận hanh thông, Thân trong hôm ấy nhận được niềm vui tài lộc bất ngờ. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho con giáp "tưng bừng" với đồng nghiệp 1 chầu hoành tráng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào đúng ngày 15/11 âm lịch, người tuổi Hợi công việc thuận lợi, có nhiều may mắn trong cuộc sống. Bằng kinh nghiệm tích lũy được, những quyết định của Hợi đưa ra trong thời gian này đều mang lại kết quả bất ngờ. Bên cạnh đó, nếu con giáp có ý định "nhảy" việc hay chuyển hướng kinh doanh mới, hãy mạnh dạn tiến hành, khả năng cao sẽ thành công rực rỡ. Con giáp may mắn nên tận dụng triệt để những cơ hội hiếm có này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mão tiến triển khá tốt đẹp vào ngày 15/11 âm lịch. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, ưu ái giao cho những chức vụ quan trọng. Thời cơ chuyển mình đã đến, con giáo cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội để củng cố vị thế của bản thân. Phương diện tài chính của Thìn không có gì đáng ngại. Nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho độc giả.

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