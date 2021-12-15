Tử vi 9h ngày 17/12, 3 con giáp may mắn hỷ sự ngập tràn, tiền vàng vô kể, thuận lợi đạt được những nguyện vọng trước nay không dám nghĩ

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 18:20

Tử vi lúc 9h ngày 17/12, 3 con giáp may mắn vận mệnh có nhiều chuyển biến tích cực, công danh sự nghiệp xuôi thuận không ngờ. Bản mệnh nên cố gắng hết sức để đạt được thành công to lớn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào 9h ngày 17/12 có nhiều thay đổi tích cực trong vận mệnh. Con giáp tự thân đẩy lùi mọi khó khăn và thuận lợi đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Tiền tài cũng Mùi cũng vì thế mà thăng hạng đáng kể, con giáp tài chính phủ phê, chi tiêu không cần nhìn giá.

Bước sang giai đoạn mới, Mùi có khả năng gặp được đối tượng lý tưởng của đời mình. Tuy nhiên, có muốn đón nhận mối lương duyên này hay không còn tùy thuộc vào bạn, Mùi hãy cân nhắc nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 9h ngày 17/12 cho thấy, người tuổi Tý vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp được quý nhân phù trợ nên hóa nguy thành an, dẫu bị tiểu nhân cản đường cũng giành được chiến thắng vang dội. Con giáp trong giai đoạn này có thể suy nghĩ đến việc thử sức ở vài lĩnh vực mới hay mở rộng làm ăn. Vận trình đang lên, con giáp sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Tuy nhiên, Tý cũng đừng vì thế mà chủ quan, ỷ lại. Bởi lẽ, vận may không đến với ai quá lâu, chỉ có sự cố gắng hết mình mới đem lại thành công bền chặt.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vận mệnh khai thông, công danh ngời sáng kể từ 9h ngày 17/12. Bản mệnh có cơ hội phát triển nhiều mối quan hệ xã hội mới giúp ít cho sự thăng tiến sau này. Ngoài ra, hỷ sự chạm ngõ, Tuất có thể gặp được nhiều chuyện vui từ sự nghiệp đến cuộc sống, thuận lợi đạt được những tâm nguyện giấu kín từ lâu. 

Tuất khả năng cao nhận được tài lộc bất ngờ từ người khác mang lại. Tiền bạc được hoàn trả không sót một xu, con giáp có khoảng thời gian thảnh thơi, không lo nghĩ chuyện tài chính.

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Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho độc giả.

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