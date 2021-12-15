3 tuần kế tiếp, 3 con giáp may mắn đón nhận 'tin vui' từ ơn trên, công danh khởi phát, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Tử vi vi cho thấy, trong 3 tuần tiếp theo, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt. Con giáp sẽ có được cuộc sống giàu sang, phú quý nếu biết nắm bắt cơ hội đúng lúc.

Tuổi Mão

Trong 3 tuần kế tiếp, người tuổi Mão vận phúc tăng cao, tiền tài dư dả. Con giáp nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, mở rộng con đường tiến thân trong công việc. Tài lộc của Mão nhân lên đáng kể, con giáp làm gì cũng sinh lời, tiền vàng ồ ạt đổ về túi. Bản mệnh chẳng những thanh toán được nợ cũ mà còn tích lũy thêm được một số vốn phòng thân.

Đường tình duyên của Mão trong thời gian này chưa có gì biến động. Gia đình bạn vẫn duy trì được sự ấm cúng vốn có. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 3 tuần kế tiếp lộc lá đầy nhà, sự nghiệp xuôi thuận. Con giáp có được năng lực của mình khi có Cát Thần che chở, đưa đẩy thêm cho bạn nhiều những cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập. Chỉ cần con giáp biết tận tâm nắm bắt sẽ ngày càng thăng hoa trong cuộc sống. Tỵ có thể tham khảo thêm ý kiến của người thân hay những tiền bối có kinh nghiệm để có sự lựa chọn đúng đắn.

Hỷ sự đang đến rất gần với người tuổi Tỵ. Con giáp may mắn liên tiếp đón nhận tin vui từ gia đình và công việc. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận.

Tuổi Dậu

3 tuần tiếp theo là khoản thời gian thuận lợi để con giáp tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, con giáp chỉ cần ngồi yên đếm tiền, không cần phải bôn ba, vất vả. Các mối quan hệ của con giáp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, Dậu được mọi người yêu quý, sẵng sàng giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn. Đây sẽ là lợi thế rất lớn cho con giáp trong tương lai.

Con giáp nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Tuy chưa có dấu hiệu rõ ràng nhưng nếu Dậu có tiếp tục lối sống không khoa học như hiện tại sẽ khiến bạn phải hối hận về sau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tuan-ke-tiep-3-con-giap-may-man-don-nhan-tin-vui-tu-on-tren-cong-danh-khoi-phat-tha-ho-hot-vang-hot-bac-441523.html