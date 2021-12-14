Kể từ 12h ngày 16/12, 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, đưa tay hứng tiền, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 18:18

Bước sang 12h ngày 16/12, 3 con giáp may mắn làm ít lời nhiều, tiền bạc ồ ạt kéo về. Bản mệnh vận trình lên hương, cả công việc và cuộc sống viên mãn.

Tuổi Ngọ

Bắt đầu từ 12h ngày 16/12, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Con giáp này có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, lương thưởng tăng lên đều đều. Nếu phấn đầu hết mình, con giáp sẽ đạt được những "quả ngọt" ngoài mong đợi. 

Ngoài ra, vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dù có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ thời điểm 12h ngày 16/12, người tuổi Mùi hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội. Dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay công việc cũng sẽ có người giúp đỡ, tương trợ. Con giáp trong giai đoạn này tiền bạc dư dả, thoải mái chi tiêu.

Nhìn chung, đây sẽ là một trong những con giáp may mắn đổi vận bất ngờ trong thời gian tới. Song tuổi Tuất cũng cần nhớ phải có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh cảnh tiền kiếm ra nhưng miệng ăn núi lở. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ 12h ngày 16/12, vận trình, tài lộc của con giáp sẽ ở mức bình ổn. Mọi thứ của con giáp theo hướng tích cực khiến con giáp này phải bất ngờ. Dậu có tài lộc vô cùng thịnh vượng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tinh thần nhờ vậy cũng trở nên lạc quan, vui vẻ.

Người độc thân có thể tìm thấy nửa kia cho mình. Đường tình duyên đang có nhiều khởi sắc, Dậu hãy đừng ngại mở rộng mối quan hệ để có nhiều sự lựa chọn hơn.

Kể từ 12h ngày 16/12, 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, đưa tay hứng tiền, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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