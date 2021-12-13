Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn bùng nổ tài lộc, lấy rổ hứng tiền, công danh sự nghiệp thăng tiến ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 11:00

Trong vòng 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn công việc phất lên như diều gặp gió, lương thưởng tăng cao không thấy điểm dừng. Bản mệnh thuận lợi cả trong tình duyên lẫn sự nghiệp.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hưng thịnh, tài lộc dồi dào. Công việc của Tý có nhiều chuyển biến tích cực, con giáp khắc phục được những sai sót trước đó, chứng minh được năng lực của bản thân mình. Từ đây, lương thường, tiền tài của bản mệnh cũng tăng lên đáng kể. Tý gây dựng được cuộc sống dư dả, sung túc. Ngoài ra, vận tình duyên của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp có cơ hội nhận được tình cảm từ một ai đó bất ngờ. Tuy nhiên, con giáp cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lựa chọn của riêng mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm một lời mười, may mắn vây quanh. Được quý nhân phù trợ, người tuổi Mão thăng tiến không ngừng, mọi quyết định của con giáp đều mang đến thành công vang dội. Bên cạnh đó, con giáp cũng không cần lo nghĩ quá nhiều đến vấn đề tài chính. Số tiền kiếm được trong giai đoạn này chẳng những giúp Mão thanh toán nợ nần mà còn tích lũy được một số vốn nhất định cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Vận trình đang lên, con giáp nên tập trung phấn đầu vì cơ hội không tới 1 lần.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong vòng 10 ngày tới, người tuổi Tuất khai thông vận mệnh, hỷ sự liên tiếp kéo về. Có thể nói, thời gian trước, Tuất gặp rất nhiều khó khăn trong cả công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, chuyển sang giai đoạn mới, con giáp nhờ vào nỗ lực của bản thân mà gặt hái được những "quả ngọt" xứng đáng, quang minh chính đại chạm đến những đỉnh cao của danh vọng. 

Bên cạnh đó, gia đạo của con giáp may mắn này cũng nhận nhiều điều tích cực. Những thành viên trong gia đình trở nên gắn kết và thấu hiểu cho những vấn đề của nhau. Tổ ấm viên mãn, hạnh phúc khiến ai cũng ghen tỵ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo cho độc giả.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Ngọ may mắn phủ đầy, tài lộc thịnh vượng, Tuất vướng phải thị phi, Mùi tài chính eo hẹp

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Ngọ may mắn phủ đầy, tài lộc thịnh vượng, Tuất vướng phải thị phi, Mùi tài chính eo hẹp

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Ngọ vận trình thăng hoa, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Trong khi đó, Tuất thị phi bủa vây, Mùi cẩn trọng chi tiêu.

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