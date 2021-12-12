Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Ngọ may mắn phủ đầy, tài lộc thịnh vượng, Tuất vướng phải thị phi, Mùi tài chính eo hẹp

Người tuổi Tý được nhiều may mắn vào thứ Hai này. Công việc của con giáp trở nên thuận lợi, Tý được cấp trên tin tưởng, đề bạc lên những vị trí cao hơn. Con giáp chứng minh năng lực bản thân, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho sự phát triển trong tương lai.

Xem tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu vận trình ảm đạm, gặp nhiều điều xui rủi. Con giáp luôn cảm thấy công việc hiện tại không hoàn toàn phù hợp với mình, Sửu dù cố gắng nhiều nhưng thành quả lại không được bao nhiêu. Tuy nhiên, hãy yên tâm vì Phúc Tinh sẽ rất nhanh sẽ đến, bản mệnh có được những may mắn và thuận lợi hơn trong tương lai.

Tài lộc của Tý cũng khởi sắc không kém. Nếu đang có ý định mở rộng làm ăn hay bắt đầu một kế hoạch mới, bản mệnh hãy tiến hành vào trong thứ Hai. Bởi lẽ, khả năng cao là bạn sẽ thắng lớn, nhận về lợi nhuận khổng lồ.

Sức khỏe của con giáp cũng đi xuống khà nhiều. Do đó đừng chủ quan, nếu bị bệnh đừng quên mang thuốc bên mình bạn nhé. Khi cơ thể mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, đi ngủ sớm.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Dần

Người tuổi Dần nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói vào thứ Hai. Vốn là ý tốt nhưng những cách nói của con giáp có thể gây ra sự hiểu lầm, khiến cho nhiều người hiểu sai về bạn. Ngày này phương diện sức khỏe cũng cải thiện đáng kể do bạn đã biết đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tập thể dục và sinh hoạt điều độ.

Tài vận của con giáp tuổi Dần gặp nhiều hạn chế trong ngày thứ Hai. Con giáp tốt nhất vẫn nên chi xài tiết kiệm, tránh thâm hụt ngân sách.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thời gian này nên tránh xa những câu chuyện phiếm, bàn luận sau lưng người khác bởi chúng chỉ mang đến thị phi. Thay vào đó, con giáp nên dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, công việc. Có như vậy, bạn mới có một ngày làm việc thật hiệu quả.

Hung khí vây quanh, Mão gặp khó khăn trong mọi việc mình làm. Con giáp vào thứ Hai nên hạn chế tiếp xúc với những vật sắc nhọn để tránh làm tổn thương chính mình.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Thìn

Cát Thần giúp cho người tuổi Thìn dễ gặp may hơn trong các giao dịch, thương thảo hợp đồng kinh doanh trong thứ Hai. Con giáp cũng trở nên quyết đoán hơn, dễ có quyết định khôn ngoan đến tiền bạc. Sức khỏe của Thìn trong thời gian này có dấu hiệu bị giảm sút. Con giáp đột nhiên trở nên hay quên khiến công việc gặp nhiều rắc rối.

Lời khuyên cho Thìn trong giai đoạn này là hãy cố gắng hết mình, cẩn thận trong từng chi tiết ở mỗi việc mình làm. Áp lực công việc khiến bạn "nhớ trước quên sau", con giáp cũng có thể sự dụng một số biện pháp ghi chú đơn giản để chắc rằng bản thân không bỏ sót điều gì,

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Hai, tiền bạc của con giáp tuổi Tỵ dồi dào hơn, đây là ngày duy nhất trong tuần bạn có cảm giác mình có thể cảm thấy thoải mái, tự tin nhất khi trong túi có một khoản kha khá. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu quá nhiều cho những bữa ăn xa xỉ bạn nhé.

Chuyện tình cảm của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Những người độc thân sẽ tìm được nửa kia như ý. Tỵ nên suy nghĩ nghiêm túc về việc đón nhận mối lương duyên này bởi cơ hội một khi đã qua thì khó mà quay lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Hai, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, tài lộc thịnh vượng. Được Cát Tinh chiếu mệnh, Ngọ dễ dàng vượt qua thử thách và chạm đến những thành công đột phá. Tài chính của Ngọ cũng được cải thiện, nâng cao lên rất nhiều. Con giáp chi tiêu thả ga, thậm chí chẳng cần nhìn giá.

Đường tình duyên của Ngọ cũng có nhiều khởi sắc trong ngày đầu tuần. Con giáp thu hút được sự chú ý của những ai xung quanh, đặc biệt là người khác giới.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Mùi

Tài lộc của Mùi có dấu hiệu kém sắc dù vận trình đang bước vào giai đoạn ổn định. Tính chất công việc của con giáp ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ nên Mùi chưa thể bức phá, cuộc sống chỉ ở mức vừa đủ, không thiếu thốn nhưng cũng không mấy dư dả. Con giáp luôn được khuyên nên chuyển sang đầu tư kinh doanh hoặc nghề tay trái để không phải lo lắng quá nhiều chuyện chi tiêu. Con giáp đang suy nghĩ rất nhiều cho việc này.

Con giáp trong thứ Hai có thể sẽ gặp lại một vài cố nhân đã rất lâu không liên lạc. Đây có thể là tiền đề cho sự thay đổi của Mùi về sau.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Thân

Dự đoán, vào thứ Hai này, người tuổi Thân nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con giáp tìm ra hướng giải quyết mới trong công việc nên được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên trọng dụng. Tiền bạc của con giáp cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Cứ cái đà này, Thân sẽ nhanh chóng vươn tới thành công, đạt được những gì mà mình mong muốn.

Về gia đạo, con gái gặp nhiều chuyện không vui, nhưng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh giải quyết, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Dậu

Bước sang thứ Hai, người tuổi Dậu làm ăn thăng tiến, tiền bạc dồi dào. Con giáp có cơ hội gặp gỡ nhiều người tạo chỗ dựa vững chắc cho tương lai sau này, Ngoài ra, những quyết định được đưa ra trong thời gian này đều mang đến thành công vang dội, Dậu dẫu có bị tiểu nhân quấy phá thì Dậu cũng không hề bị tổn hại.

Đầu tuần, gia đình con giáp này còn có thể nhận được niềm vui từ ơn trên ban tặng. Dậu có cơ hội gặp lại những cố nhân đã xa cách từ lâu, tổ ấm sum vầy, hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, vào thứ Hai, người tuổi Tuất có khả năng vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Các mối quan hệ xã hội của Tuất trở nên vô cùng căng thẳng. Bất đồng quan điểm là nguyên nhân chính khiến cho đôi bên không ngừng mâu thuẫn, tranh cãi liên tục.

Lời khuyên cho Tuất trong tình cảnh này là nên hết sức tỉnh táo, tránh xa mọi thị phi mà nên tập trung toàn lực vào công việc để thay đổi tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 13/12/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể vướng những tin tốt lành trong thứ Hai. Những ai làm nghề tự do, kỹ thuật hay dịch vụ thì đều gặt hái được những trái ngọt xứng đáng cho những tháng ngày cố gắng không ngừng vừa qua. Kể cả khi có vấn đề phát sinh, bản mệnh cũng có cách tự hóa giả, chuyển nguy thành an mà không cần ai hỗ trợ. Hợi được mọi người thừa nhận năng lực và đề cử lên những vị trí cao hơn trong tương lai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo cho độc giả.