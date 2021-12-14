Trong 16 ngày tới, 3 con giáp may mắn được phúc trời cho, vận trình đổi mới, công danh phất lên như diều gặp gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 19:15

Trong 16 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn xuôi thuận, tiền bạc dồi dào. Cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đều hanh thông, phát tiến.

Tuổi Mùi

Trong 16 ngày tới, mọi phương diện cuộc sống của tuổi Mùi đều có những bước tiến đáng kể. Trong sự nghiệp, do có quý nhân soi đường chỉ lối, bản mệnh làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí đạt thành tích cao, nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Sự nghiệp vượng phát kéo theo tài lộc hanh thông, bản mệnh kiếm được lời lãi từ những mối đầu tư triển vọng.

Chuyện tình cảm phát triển ổn định, với người đã có gia đình, con giáp cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi luôn có nửa kia thấu hiểu và ủng hộ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của một vài đối tượng triển vọng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 16 ngày tới, người tuổi Thìn nhận được phúc khí từ ơn trên nên gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Những khó khăn dần qua đi, tình hình tài chính của Thìn được cải thiện rõ rệt, thậm chí thu hồi được một khoản lời lãi từ những mối đầu tư không có nhiều triển vọng trước đó.

Công việc của Thìn cũng có nhiều khởi sắc, những ý kiến của bản mệnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Thìn chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức. Vận trình đang lên, con giáp may mắn này làm gì cũng thuận lợi.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trong 16 ngày tới vận trình phát đạt, tiền bạc dồi dào. Sự nghiệp ổn định, nhờ vào bản lĩnh của mình, bản mệnh biến thách thức thành cơ hội, gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Từ đây, tài lộc của bản mệnh ngày càng xuôi thuận, con giáp không chỉ có cuộc sống sung túc mà còn tích lũy được một số vốn cho tương lai sau này.

Ngoài ra, gia đình êm ấm là chỗ dựa tinh thần vững chắc với tuổi Hợi. Nhờ có sự yêu thương, ủng hộ của người thân mà bạn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Người còn độc thân chưa có ý định cho một mối quan hệ nghiêm túc trong thời gian này nên hãy cứ tận hưởng cuộc sống và làm những gì mình muốn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

Nửa cuối tháng 12, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Nửa cuối tháng 12, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Nửa cuối tháng 12, 3 con giáp may may mắn sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài của cải chất đầy trong nhà. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp