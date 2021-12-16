Từ đây đến trước lễ Giáng Sinh, 3 con giáp may mắn vận trình đại cát, tiền tài bùng nổ, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Trước lễ giáng Sinh, 3 con giáp may mắn sự nghiệp phất lên, tiền tài nở rộ. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian trước lễ Giáng Sinh sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ. Bản mệnh vận trình khai thông nên làm gì cũng thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho mình. Tài lộc thịnh vượng, Tỵ không thoải mái chi tiêu, không cần nhìn giá.

Cơ hội xuất hiện trải dài từ đây đến tận ngày Giáng sinh, con giáp luôn tấp nập những dự án, kế hoạch mới. Tuy nhiên, Tỵ hãy yên tâm vì càng làm càng nhiều bao nhiêu thì sẽ càng được hưởng nhiều bấy nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ đây đến lễ Giáng Sinh, người tuổi Dậu chẳng những có thu nhập ổn định từ công việc chính mà còn có thêm nhiều nguồn thu phụ khác nữa. Đặc biệt, khoảng thời gian này, con giáp được Thần Tài che chở nên may mắn càng thêm nhiều.

Những ngày đầu, Dậu có thể bạn sẽ phải bận rộn với các mối quan hệ chốn công sở như đồng nghiệp, cấp trên hoặc khách hàng, nhưng một khi thu xếp ổn thỏa thì cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt mình. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng thật tốt cơ hội lần này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn kể từ thời điểm này đến lễ Giáng Sinh sẽ phát vận khai thông, tài lộc thuận lợi. Con giáp sẵn sàng làm tất cả mọi việc mình có thể, chẳng nề hà bất cứ việc gì, chỉ cần đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Thu nhập cũng vì thế mà tăng lên không ngừng, tiền bạc dư dả suốt dịp lễ.

Tình cảm của con giáp may mắn này trong giai đoạn này trở có nhiều chuyển biến tích cực. Mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình được cải thiện không ít. Tổ ấm của bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho độc giả.

Tử vi 9h ngày 17/12, 3 con giáp may mắn hỷ sự ngập tràn, tiền vàng vô kể, thuận lợi đạt được những nguyện vọng trước nay không dám nghĩ Tử vi lúc 9h ngày 17/12, 3 con giáp may mắn vận mệnh có nhiều chuyển biến tích cực, công danh sự nghiệp xuôi thuận không ngờ. Bản mệnh nên cố gắng hết sức để đạt được thành công to lớn.

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