Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi tài lộc dồi dào, vận trình thuận lợi, Ngọ cẩn thận lời ăn tiếng nói, Thân tiểu nhân hãm hại

Người tuổi Tý có một ngày thứ Bảy không mấy thuận lợi. Những người xung quanh đều bận rộn với vấn đề của mình và vô tình "bỏ rơi" Tý khi con giáp đang rất cần sự giúp đỡ. Trước tình huống khó khăn, bản mệnh đừng vội nản lòng, trông chờ vào người khác mà hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Đây chỉ là một trong số những thử thách giúp bạn chứng minh được năng lực của bản thân, phát triển con đường công danh phía trước.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, vào thứ Bảy, người tuổi Dần vận trình khởi sắc, may mắn vô song. Trong công việc, những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Tài vận thăng hoa, con giáp lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả.

Vào thứ Bảy, người tuổi Sửu được mọi người yêu quý, luôn ở bên giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren. Con giáp may mắn được tiếp cận với những cơ hội mới trong con đường phát triển sự nghiệp. Thu nhập trong thời gian này tăng dần lên không ít, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, Sửu có thể mạnh dạng chi tiêu mà không cần suy nghĩ. Dự đoán, Sửu là một trong những con giáp có khả năng chuyển mình ngoạn mục trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần không có nhiều biến động. Người độc thân cần kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa mới có thể gặp được đối tượng như ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực đối với công việc vào thứ Bảy. Bản mệnh cần thực sự kiên nhẫn trong quá trình giải quyết, nhất là để ý đến những cộng sự đã đồng hành cùng bạn những dự án này.

Lời khuyên cho Mão là nên dành riêng cho bản thân một phương án dự phòng an toàn để có thể trở kịp tay những khi rắc rối như thế này, tránh để nước tới chân mới nhảy.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Thìn

Tài lộc của Thìn tụt dốc không phanh. Công việc không có nhiều tiến triển, Thìn dậm chân mãi một chỗ không thể thăng tiến như mong đợi. Nếu tình trạng này cứ mãi tiếp tục, con giáp nên cân nhắc đến chuyện tìm bến đỗ mới cho riêng mình. Con giáp cần cân nhắc kỹ cho việc này bởi mọi lựa chọn mà bạn đưa ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai phía trước.

Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của Thìn cũng đang gặp nhiều vấn đề. Con giáp trở nên xa cách với những người xung quanh. Hãy lưu tâm hơn đến vấn đề này Thìn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy đạt được thành quả nhất định. Những kế hoạch, dự định được tiến hành trong ngày này đều mang lại thành công nhất định, Tỵ khẳng định vị trí của mình, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Từ đây, con giáp có thu nhập ổn định, dư dả chi tiêu.

Bên cạnh đó, trong giai đoàn này, Tỵ có thể thứ sức ở những lĩnh vực mới để gia tăng thu nhập và tích lũy thêm kinh nghiệm. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Bảy này, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với những tai họa bất ngờ làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín. Con giáp trở nên nóng tính và hay soi xét người khác. Việc đáng giá người khác dưới góc nhìn chủ quan khiến cách nhìn về Ngọ của đồng nghiệp, bạn bè trở nên xấu đi. Con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh mọi chuyện đi quá xa.

Con giáp cũng không nên quá tin tưởng vào những mối quan hệ mới, những người chưa thật sự thân thiết vì không biết chừng, Ngọ sẽ bị tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đang đầu tư, kinh doanh có thể nhận được nhiều hợp đồng giá trị. Mùi nên dành thời gian và tiền bạc đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn của mình để ngày một sinh lời.

Còn nếu là người làm công ăn lương, bản Mùi bên cạnh công việc chính thì những nghề tay trái cũng mang lại nguồn tiền dồi dào. Vận trình đang lên, con giáp may mắn làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Thân

Kể từ thứ Bảy,người tuổi Thân chính thức bước vào thời kỳ không may mắn của mình. Sự nghiệp có dấu hiệu bị chững lại, xui xẻo bao trùm khiến con giáp chán nã. Thân không chỉ phải chịu sự thay đổi từ dịch bệnh, thiên tai mà còn bị đồng nghiệp ghen ghét, bày mưu hãm hại. Lời khuyên cho bản mệnh cần làm lúc này là luôn chăm chỉ làm việc của mình để không xảy ra thêm các mâu thuẫn không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Dậu

Vận trình thứ Bảy của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực, con giáp gặp nhiều vận may, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, những cố gắng không ngừng nghỉ lúc trước nay đã được đền đáp, con giáp được cấp trên công nhận, đồng nghiệp ngưỡng mộ hết lời. Sắp tới, khả năng cao là bản mệnh sẽ được cất nhắc lên những vị trí, vai trò mới với mức lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Tuất

Mọi nỗ lực của người tuổi Tuất trong thứ Bảy đều bị đổ sông đổ biển nếu con giáp không tự kiềm chế cái tôi của mình. Con giáp bỏ qua mọi lời góp ý và luôn cho rằng mình đúng khiến mọi chuyện rối ren, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng vì thế mà trở nên khó xử.

Ngoài ra, bản mệnh nên chăm sóc sức khỏe của bạn từ thể chất lẫn tinh thần. Hãy học cách giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của mình trong thời gian này để có được những giấc ngủ ngon bạn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/12/2021 của tuổi Hợi

Thứ Bảy với người tuổi Hợi không có gì đáng quan ngại. Vào đầu ngày có thể xảy ra một ít khó khăn nhưng bản mệnh đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh khắc phục. Bởi lẽ, sau mỗi trở ngại, Hợi sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình.

Ngoài ra, phúc khí trong thời gian này rất vượng, Hợi khả năng cao sẽ thắng lớn hoặc kiếm được món lời to nhờ vào những trò may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên dựa vào thực lực để làm giàu thì hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo cho độc giả.