Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài 'ưu ái' nên tiền nong đầy két, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài "ưu ái" nên tiền nong đầy két, cuộc sống viên mãn trong 10 ngày nữa.

Tuổi Mẹo

Con giáp may mắn này có thể "bay cao" trong 10 ngày tới đây. Bạn có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc một hình thức thưởng mới lạ nào đó. Bạn được cấp trên tin tưởng. Trách nhiệm bổ sung có thể dẫn tới những con đường mới và chức vụ cao hơn. May mắn tiếp tục đến và đạt đỉnh điểm.

Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Mẹo khá suôn sẻ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp này rất nghiêm túc trong công việc, cộng thêm tính cách cởi mở, rất có trách nhiệm với cuộc sống nên đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công và được mọi người yêu mến. Đồng thời, bạn sẽ có thần Tài "bảo hộ" nên con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư trở nên viên mãn. 

Đường tình duyên của bạn vô cùng khởi sắc. Một số cặp đôi yêu nhau có cơ hội hàn gắn tình cảm, thổi làn gió mới vào cuộc sống gia đình. Không chỉ vậy, người độc thân cũng có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của bạn rất cao. Đồng thời, bạn thích hợp đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời, người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh.

Về phương diện tình duyên, tình cảm của những bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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