Đúng 10 giờ sáng mai 3/9: 3 con giáp tăng tiến lộc vàng, công danh ngời ngợi, đắc tài đắc lộc, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 22:54

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10h sáng ngày mai (3/9) là lúc những con giáp may mắn đúng 10h sáng ngày maidưới đây đón nhận nhiều tài lộc, chi tiêu dễ dàng, thoải mái hơn.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10h sáng ngày mai (3/9), nhờ có Thần Tài hậu thuẫn nên con giáp này có nhiều cơ hội tài lộc. Cát tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Tý thuận lợi hơn. Có những dự án trước đó Tý không đặt nhiều kỳ vọng nhưng ở thời điểm hiện tại lại rất suôn sẻ.

Thu nhập vốn dĩ đã tốt, nay tuổi Tý lại được người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Chính vì vậy mà túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn.

Với số tiền này tuổi Tý có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Chọn được đúng hướng đi trong công việc thì con giáp này còn có thể thăng hoa hơn nữa.

Đúng 10 giờ sáng mai 3/9: 3 con giáp tăng tiến lộc vàng, công danh ngời ngợi, đắc tài đắc lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10h sáng ngày mai (3/9) Dần Ngọ Bán Hợp, vận trình của người tuổi Dần trong ngày này vô cùng hanh thông, thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Thực Thần ghé thăm, vận may tiền bạc tìm đến giúp cho túi tiền của con giáp này đầy lên trông thấy. Bạn có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục tái đầu tư hay tiết kiệm, đừng vội vàng tiêu xài phung phí kẻo chẳng giữ nổi tiền trong tay.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp của mình qua lời giới thiệu của bạn bè người thân trong khoảng thời gian này. Hãy mở lòng mình để đón nhận những cảm xúc tình yêu đầy mới mẻ này nhé.

Đúng 10 giờ sáng mai 3/9: 3 con giáp tăng tiến lộc vàng, công danh ngời ngợi, đắc tài đắc lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10h sáng ngày mai (3/9), con đường tài lộc của Dậu vô cùng vượng phát. Vì vậy những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó Dậu nên đọc kỹ càng rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn, tuyệt đối không nên tin tưởng bất kỳ ai.

Đúng 10 giờ sáng mai 3/9: 3 con giáp tăng tiến lộc vàng, công danh ngời ngợi, đắc tài đắc lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 3 ngày tới (3/9 - 5/9), nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 3 ngày tới (3/9 - 5/9), nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số

Bước sang 3 ngày tiếp theo của tháng 9, những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa khiến người ta phát hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng