Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/9 - 14/9): TOP những con giáp "máu mặt" liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, dồi dào

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 21:18

Tử vi chỉ ra trong 12 ngày tới (3/9 - 14/9) có 3 con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn, tài vận hanh thông và mọi việc đều đi đúng hướng, tiền bạc sau này vô cùng dư dả, có của ăn của để, hưởng phúc lộc trọn đời.

Tuổi Tý

Tử vi chỉ ra trong 12 ngày tới (3/9 - 14/9) tuổi Tý được cục diện Lục Hợp che chở trong những ngày này, nên đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có khoàng thời gian tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình.

Trong thời gian này còn có thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, những chú Chuột trở nên quyết đoán, nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén, không chần chừ mà để cho tiền bạc chạy thoát khỏi tay mình. Hơn ai hết, bạn biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng triệt để những ưu điểm của mình để tạo ra những cơ hội làm giàu cho bản thân.

Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/9 - 14/9): TOP những con giáp 'máu mặt' liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi chỉ ra trong 12 ngày tới (3/9 - 14/9) Thực Thần giúp người tuổi Dần có một ngày tài lộc dồi dào, nhất là với những ai làm nghề tự do. Những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khá khẩm.

Mối quan hệ xã giao cũng có điều kiện phát triển tốt đẹp nhờ bản tính hào phóng, cởi mở của bạn. Những người bạn quen hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai, vì thế bạn chẳng bao giờ đổ tất cả mọi việc cho người ấy.

Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/9 - 14/9): TOP những con giáp 'máu mặt' liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi chỉ ra trong 12 ngày tới (3/9 - 14/9) nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổiTuất. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này những cơ hội mới với hy vọng tràn đầy. Từ thời điểm này đến cuối năm là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả.

Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Tuất luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy. Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón quãng thời gian tốt đẹp của chính mình với thái độ hào hùng.

Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/9 - 14/9): TOP những con giáp 'máu mặt' liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

10 ngày tới (3/9 - 12/9), tử vi dự đoán 3 con giáp vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần nghĩ

10 ngày tới (3/9 - 12/9), tử vi dự đoán 3 con giáp vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần nghĩ

Tử vi con giáp chỉ ra, trong 10 ngày sắp tới (3/9 - 12/9) sẽ có 3 con giáp gặp vận may lớn, mọi chuyện khó khăn trước đó đều đi qua, tiền bạc vô lo vô nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn hanh thông tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà