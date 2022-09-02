10 ngày tới (3/9 - 12/9), tử vi dự đoán 3 con giáp vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 20:17

Tử vi con giáp chỉ ra, trong 10 ngày sắp tới (3/9 - 12/9) sẽ có 3 con giáp gặp vận may lớn, mọi chuyện khó khăn trước đó đều đi qua, tiền bạc vô lo vô nghĩ.

Tuổi Dần

Tử vi con giáp chỉ ra, trong 10 ngày sắp tới (3/9 - 12/9), cục diện Dần Thìn Tương Hội sẽ mang theo tin cát lành đến cho con giáp tuổi Dần. Những mối làm ăn hợp tác đầu tư sẽ nhanh chóng giúp bạn có bước chuyển mình mạnh mẽ trong khoảng thời gian này.

Thực Thần ghé thăm, người tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu với số tiền mình có trong tay mà không phải đắn đo tính toán nhiều. Sự linh hoạt và quyết đoán giúp con giáp này mau chóng nắm bắt được thời cơ kiếm tiền hiếm có.

10 ngày tới (3/9 - 12/9), tử vi dự đoán 3 con giáp vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nửa đầu năm 2022 không mấy tốt đẹp đối với Mão. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi.

Sang tháng 9 tình trạng này sẽ biến mất. Đặc  biệt, trong 10 ngày sắp tới (3/9 - 12/9) Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Mão thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Mão chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền.

Mão gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

10 ngày tới (3/9 - 12/9), tử vi dự đoán 3 con giáp vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi con giáp chỉ ra, trong 10 ngày sắp tới (3/9 - 12/9) Tý Thân Bán Hợp mang tới cho người tuổi Thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Con giáp này đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. Thời điểm này sẽ là những ngày mà bạn tìm được đối tác phù hợp.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những chú Khỉ thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Thủy – Kim tương sinh còn giúp các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Thời điểm này quả là may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn.

10 ngày tới (3/9 - 12/9), tử vi dự đoán 3 con giáp vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 00h00 (3/9), tử vi 12 con giáp dự đoán: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, tài chính nhảy số không ngừng, cuộc sống giàu sang phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ

Đúng 00h00 (3/9), tử vi 12 con giáp dự đoán: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, tài chính nhảy số không ngừng, cuộc sống giàu sang phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ

Tử vi thứ 7 ngày 3/9/2022 của 12 con giáp cho thấy, đúng 00h00 ngày mai, Chính Tài đang giúp 3 con giáp này thu hút nhiều tài lộc về mình trong ngày hôm nay. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

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