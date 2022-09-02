Tử vi của 12 con giáp cho thấy 10 ngày sắp tới đây (3/9 - 10/9) vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dần có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm.

Người tuổi Dần vốn tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Vì vậy mà Dần có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Thêm nữa, bản mệnh có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Dần nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy 10 ngày sắp tới đây (3/9 - 10/9) Thiên Tài nhập cục, người tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi của 12 con giáp cho thấy 10 ngày sắp tới đây (3/9 - 10/9) sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Tị nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng.

Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, giúp tiền sinh ra tiền, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ.

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm