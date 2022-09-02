Đúng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) tin vui cho 3 con giáp may mắn này, vận trình thăng hoa, tài vận bừng sáng, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 20:52

Tử vi 12 con giáp dự báo, chỉ trong vòng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) có 3 con giáp cực kì may mắn, tránh được mọi xui rủi vận đen uống cạn lộc trời.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự báo, chỉ trong vòng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) Thiên Tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Tý. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Đúng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) tin vui cho 3 con giáp may mắn này, vận trình thăng hoa, tài vận bừng sáng, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp dự báo, chỉ trong vòng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) Thiên Ấn ủng hộ, chắc chắn người tuổi Mão có thể đón nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp, bạn có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua.

Ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai bạn đã mong chờ bấy lâu.

Thời gian này, bạn nên làm các việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

Đúng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) tin vui cho 3 con giáp may mắn này, vận trình thăng hoa, tài vận bừng sáng, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn thông minh, tài trí. Con giáp này phải lăn lộn ngược xuôi để gây dựng sự nghiệp nhưng cuộc đời gặp nhiều may mắn. Tuổi Ngọ sinh ra đã được thần Phật phù hộ nên làm việc gì cũng thuận lợi.

Sự nghiệp của tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên phát triển ổn định, vững vàng, gặp hung hóa cát.

Tử vi 12 con giáp dự báo, chỉ trong vòng 7 ngày tới (3/9 - 9/9), con giáp này có thể phát huy hết năng lực của mình, để đạt được thành công như mong muốn, mọi kế hoạch phát triển đúng dự định, tài lộc không ngừng tăng.

Đúng 7 ngày tới (3/9 - 9/9) tin vui cho 3 con giáp may mắn này, vận trình thăng hoa, tài vận bừng sáng, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi tháng 9, dự báo trong 7 ngày tiếp theo (2/9 - 8/9): có 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tiền bạc đầy túi, bước chân ra cửa đã gặp Thần Tài, may mắn hết phần thiên hạ

Tử vi tháng 9, dự báo trong 7 ngày tiếp theo (2/9 - 8/9): có 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tiền bạc đầy túi, bước chân ra cửa đã gặp Thần Tài, may mắn hết phần thiên hạ

Tử vi con giáp dự đoán trong 7 ngày tiếp theo (2/9 - 8/9), có 3 con giáp rất đỏ vận tài lộc, bước chân ra cửa đã gặp Thần Tài và may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 con con giáp phát tài 3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục