Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9) Mão phát tài nhận món hời lớn, Mùi dư dả tiền bạc, Thìn gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 19:21

Tử vi dự đoán 3 con giáp sau vào đúng 10 giờ ngày mai sẽ phát tài phát lộc, tiền vào túi như lũ bão, vận trình tài lộc lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9) Mão phát tài nhận món hời lớn, Mùi dư dả tiền bạc, Thìn gặp được quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9) người tuổi Mão có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Cuộc sống của bạn gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ cho bạn khi gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm này phương diện tài chính của bạn cũng có dấu hiệu tăng lên cấp số nhân. Bên cạnh đó Mão có thể sẽ tiến lên được chức vị mà mình ao ước bấy lâu nay. Những công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Về phương diện tình duyên, Mão có vận đào hoa rực rỡ. Ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho bạn mối nhân duyên như ý, cả hai có thể đi với nhau đến đầu bạc răng long. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời gian sắp tới.

Tuổi Mùi

Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9) Mão phát tài nhận món hời lớn, Mùi dư dả tiền bạc, Thìn gặp được quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùi là con giáp luôn quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Người tuổi này không thể chịu được các lịch trình, thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Một lý do đơn giản là họ không đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ 

Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9) người tuổi Mùi sẽ nói lời chào với những xui xẻo. Thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn. Công việc của người tuổi Mùi cũng dần ổn thỏa. Con giáp này sẽ có những thành tựu mới đồng thời thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho Mùi có một cuộc sống dư dả, sung túc như ý muốn.

Vận may đến bất ngờ giúp tinh thần của người tuổi Mùi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mùi tràn đầy năng lượng, sức sống. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, tài vận của Mùi sẽ tới giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Thìn

Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9) Mão phát tài nhận món hời lớn, Mùi dư dả tiền bạc, Thìn gặp được quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh người cầm tinh con rồng vốn có vận mệnh êm ả, không phải lo toan quá nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Nhìn chung, người tuổi Thìn luôn sống biết chừng mực và biết tiết kiệm; họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình.

Theo tử vi học, bản mệnh vốn giàu có nhưng con giáp này vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình được. Đúng 10 giờ sáng mai (19 tháng 9), cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Sắp tới, người cầm tinh con rồng nhất định sẽ "công thành danh toại", không chỉ có nhà có xe mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng đều ngưỡng mộ.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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