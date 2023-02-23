Đúng 10 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, trong nhà tiền rơi khắp nơi, ra ngoài vàng lót làm đường, từ tiền tài đến tình cảm đều thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 15:02

Dự đoán 3 con giáp này sẽ mở ra những điều may mắn, các vì sao sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận trình thuận theo ý muốn.

 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể.

Đúng 10 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, trong nhà tiền rơi khắp nơi, ra ngoài vàng lót làm đường, từ tiền tài đến tình cảm đều thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vận trình của người tuổi này càng về sau càng thêm phần thuận lợi. Bước vào mùa đông này, người tuổi Mùi sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu đã đặt ra sẽ dần đạt được, người tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh và tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, có khả năng độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, họ thích sáng tạo và tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. 

Đúng 10 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, trong nhà tiền rơi khắp nơi, ra ngoài vàng lót làm đường, từ tiền tài đến tình cảm đều thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết, theo đó được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Cuối năm nay, tuổi Ngọ không thành Rồng cũng thành Phượng.

Tuổi Mão

Các bạn sinh năm Mão bắt đầu từ thời điểm này được các sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ từng bước hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống như mong muốn. Trong những ngày tới, được sự hỗ trợ của các sao tốt, vận khí hanh thông, sự nghiệp hanh thông.

Đúng 10 giờ 30 phút ngày 24/2: 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, trong nhà tiền rơi khắp nơi, ra ngoài vàng lót làm đường, từ tiền tài đến tình cảm đều thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, may mắn được ngũ hành tương sinh ủng hộ nên phương diện tình cảm của người tuổi Mão khá suôn sẻ. Tình cảm của các cặp đôi càng ngày càng trở nên bền chặt hơn. Vượt qua nhiều thử thách trước đó, bạn và người ấy dần thấu hiểu đối phương hơn và quyết tâm để bảo vệ mối quan hệ của mình đến cùng.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Những con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, thu nhập có phần khởi sắc, con đường đầy hoa đang chờ đón phía trước.

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