Đúng 0h đêm nay (mùng 10/6 âm lịch): Thần Phật không phụ tấm chân tình, 4 con giáp 'cầu được ước thấy' trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, đời sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 05:50

Khi đồng hồ điểm bước sang mùng 10/6 âm lịch, tử vi dự đoán có 4 con giáp gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông và thành công hơn người.

Tuổi Thân

Đúng 0h đêm nay (mùng 10/6 âm lịch): Thần Phật không phụ tấm chân tình, 4 con giáp 'cầu được ước thấy' trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, đời sung sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc khi bước sang mùng 10/6 âm lịch. Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể.

Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Tuổi Dậu

Đúng 0h đêm nay (mùng 10/6 âm lịch): Thần Phật không phụ tấm chân tình, 4 con giáp 'cầu được ước thấy' trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, đời sung sướng như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 0h mùng 10/6 âm lịch, do được Thần tài "chống lưng" nên tuổi Dậu sẽ có sự nghiệp thăng tiến rõ rệt, các khoản thu chính và phụ cứ tới dồn dập.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn có khả năng được thăng chức, tăng lương nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân. Hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương thưởng mà bạn thấy mình xứng đáng nhận được nhé. Những người làm kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận nhờ đầu óc linh hoạt. Họ sẽ nhận nhiều cơ hội làm ăn, được quý nhân phù trợ.

Điều cần lưu ý cho tuổi Dậu là dù rộng đường quan lộ thì cũng không được hấp tấp. Làm giàu cần có lộ trình. Chỉ cần đi đúng hướng thì ắt công việc của họ sẽ có lợi nhuận.

Tuổi Hợi

Đúng 0h đêm nay (mùng 10/6 âm lịch): Thần Phật không phụ tấm chân tình, 4 con giáp 'cầu được ước thấy' trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, đời sung sướng như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùng 10/6 âm lịch bắt đầu cũng chính là lúc mà tuổi Hợi bước vào giai đoạn may mắn và nhận được nhiều phước lành của thượng đế. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại.

Đây là giai đoạn thăng hoa của tuổi Hợi về sự nghiệp và đời sống tình cảm, các mối quan hệ giữa các cá nhân phát triển thuận lợi, công việc đặc biệt trôi chảy, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Người tuổi Hợi vốn rất thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội, một khi có quý nhân chỉ đường thì việc gì cũng thành, thậm chí có người còn thăng hoa viên mãn về mọi thứ. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ hoàn thành được mục tiêu được đề ra, có khi làm được điều mà mình không ngờ đến. 

Tuổi Tuất

Đúng 0h đêm nay (mùng 10/6 âm lịch): Thần Phật không phụ tấm chân tình, 4 con giáp 'cầu được ước thấy' trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, đời sung sướng như tiên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong cuộc sống người tuổi Tuất luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Tử vi mùng 10/6 âm lịch năm Nhâm Dần cho biết, con giáp tuổi Tuất may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”.

Mọi thứ trong thời gian tới được dự đoán sẽ rất hanh thông với những người tuổi Tuất. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên con đường tài vận của con giáp này thăng tiến vượt bậc. Từ giai đoạn này đến cuối năm, dù thế nào thì tuổi Tuất cũng đổi đời, cuộc sống "lên hương" từ đây.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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