Theo nhiều chuyên gia phong thủy, khi đặt một chiếc hộp dưới giường sẽ cải biến vận mệnh nhanh chóng. Vì khi bạn ngủ, cơ thể sẽ hấp thụ năng lượng tích cực từ nó, sớm giúp bạn hoàn thành mong muốn.

Các chuyên gia phong thủy chỉ đặt những thứ này dưới giường để tăng vận khí, mở cung tài lộc, thổi bùng vận may cho gia chủ.

Nếu bạn muốn cầu công danh, hãy để mấy đồng xu hoặc chuỗi vòng châu báu vào trong hộp để đánh thức vận may, tài lộc.

Bạn nên chọn một chiếc hộp gỗ, với ý nghĩa mang lại sự sinh sôi dồi dào, thích hợp với gia đình có con cái.

Nếu bạn muốn cầu tình duyên đỏ thắm, hãy đặt vào chiếc hộp những cây nến tỏa mùi hương tự nhiên màu đỏ.

Nếu bạn muốn cầu sức khỏe cho bạn thân và gia đình thì hãy đặt vào hộp gỗ những quả đào nhựa hoặc đào bằng ngọc để cầu trường thọ.

Bạn nên chọn một chiếc hộp gỗ, với ý nghĩa mang lại sự sinh sôi dồi dào, thích hợp với gia đình có con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đĩa chanh muối thay đổi tài vận

Theo cách dân gian, nếu nhà bạn gần đây thường gặp nhiều tai ương, bệnh tật đau ốm thì nên đặt một đĩa chanh muối dưới giường để xua tan năng lượng tiêu cực.

Cách làm cũng đơn giản: Bạn lấy 3 quả chanh, mỗi quả cắt làm ba hoặc bốn rồi rắc muối vào bên trong những khe đã cắt. Sau đó, đến nửa đêm thì bạn đặt đĩa chanh muối dưới gầm giường của mình hoặc người bị ốm đau.

Theo các chuyên gia phong thủy, chanh muối không chỉ có tác dụng xua vận xui xẻo mà còn giúp tình duyên nở rộ, cầu duyên lành cho những người độc thân. Nếu bạn muốn cầu duyên thì hãy đặt bát chanh muối cạnh giường. Và nếu chanh đã héo khô đi thì nên thay một đĩa mới.

Theo các chuyên gia phong thủy, chanh muối không chỉ có tác dụng xua vận xui xẻo mà còn giúp tình duyên nở rộ, cầu duyên lành cho những người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo phong thủy chỉ một phần giúp gia chủ cải biến vận mệnh. Quan trọng vẫn là cố gắng và nỗ lực của bản thân nhiều hơn, hay chuyện tình cảm cũng cần duyên nợ, giữ gìn vì nhau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.