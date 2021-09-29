Đúng 0 giờ ngày 30/9/2021, 3 con giáp đánh bay TÀ KHÍ, GIÀU lên gấp 5-6 lần, TÀI LỘC vây quanh không kế xiết

Tâm linh - Tử vi 29/09/2021 08:42

3 con giáp chuẩn bị đón may mắn trong thời gian tới, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có năng lực và sống thực tế. Họ luôn chủ động trong công việc và không ngại khó khăn. Vừa qua ngày 30/9/2021 là khoảng thời gian hanh thông, may mắn đối với con giáp này. Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thời gian tới có sự chuyển biến tích cực. Con giáp này làm việc chăm chỉ và sẽ đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhờ sự tin tưởng và công nhận của những người xung quanh, bạn tiếp tục phát huy hết khả năng của mình và thu về ngày càng nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, tuổi Thìn còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Tương lai con giáp chỉ cần làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

con giap
Thìn còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nghiêm túc và có sự linh hoạt trong công việc. Một khi họ đã làm việc gì thì nhất định sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành thật tốt. Con giáp này không bỏ cuộc khi gặp thất bại mà coi đó là bài học kinh nghiệm để vươn tới thành công. Ngày 30/9/2021 là thời điểm giúp tuổi Sửu gặt hái những thành quả xứng đáng với năng lực, kiếm được nhiều tài lộc, gia tăng thu nhập. Bạn không ngại khó, ngại khổ và điều này giúp bản mệnh đạt được thành công hơn người. Người tuổi Sửu càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, bạn không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

Tuổi Hợi

Theo tử vi cho thấy, vừa qua 0 giờ ngày 30/9/2021, người tuổi Hợi sẽ gặt hái được thành công bất ngờ. Con giáp này vốn có năng lực vượt trội lại gặp đúng khoảng thời gian tốt để phát huy hết khả năng của mình. Vận trình sự nghiệp trong những tháng cuối năm của con giáp tương đối tốt. Họ làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Người này có thể tự làm tốt công việc của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác. Thành quả mà Hợi nhận được rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chưa hết, bạn còn sẽ có cơ hội trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù, tiền xài đến sang năm vẫn dư dả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 11 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa TÀI VẬN, mua nhà sắm xe trong tầm tay, có LỘC bất ngờ

Đúng 11 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa TÀI VẬN, mua nhà sắm xe trong tầm tay, có LỘC bất ngờ

3 con giáp sắp đón may mắn bất ngờ trong 11 ngày tới, có quý nhân vây quanh giúp mọi việc hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch