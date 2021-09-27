THẦN TÀI chỉ điểm: 9 ngày tới, 3 con giáp rũ sạch bụi trần, TÀI LỘC hanh thông, GIA SẢN phất 4-5 lần, tiền vô đầy túi

Tâm linh - Tử vi 27/09/2021 17:24

3 con giáp được ơn trên phù hộ, may mắn vây quanh trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người rất trung thực và đáng tin cậy, một khi lời đã nói ra sẽ làm bằng được. Vì vậy con giáp có được chữ tín, độ nể trọng trong kinh doanh, số mệnh hanh thông. Trong 9 ngày tới, cát tinh chiếu mệnh, cuộc sống của tuổi Dần chuyển biến tích cực. Con giáp có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Tuổi Hợi có số mệnh trở thành một nhà lãnh đạo tài năng, con đường thăng quan tiến chức lên như diều gặp gió, nhờ đó lương bổng, lợi lộc cũng ắt tăng lên từng ngày. Trên con đường tình duyên, ông tơ bà nguyệt sẽ chỉ lối dẫn bạn gặp ý trung nhân vừa thiện lương, vừa yêu bạn hết lòng. Tương lai mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay. Nếu con giáp đã có gia đình thì chỉ cần hai vợ chồng cố gắng sẽ mua được đất đai bạt ngàn, cò bay thẳng cánh.

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 Hợi là người rất trung thực và đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát, ngay thẳng và nhiệt tình, có trái tim tự do. Những ngày tới, tuổi Dậu đạt đỉnh của sự may mắn, làm gì cũng nhanh chóng về đích, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thời gian tới, tài lộc lên cao, quý nhân nhiều như mây, sự nghiệp con giáp có thể có bước tiến nhảy vọt. Cùng với sự trợ giúp của Thần Tài, công việc của con giáp sẽ được ghi nhận, thu hút tiền bạc, lợi nhuận về liên tiếp. Tuổi Dậu vốn không màng vật chất, vẫn yên tâm hưởng cuộc sống đủ đầy, có thể tự do tự tại đi theo con đường mình đã chọn. Trong 9 ngày tới, ông bà độ mạng, ý trung nhân của bạn sẽ lấp ló ngoài cửa, chưa kể người này hợp về tài vận nên khi quen nhau cả hai sẽ nhanh chóng giàu lên trông thấy, của nả đổ về túi đủ đầy quanh năm.

Tuổi Tý

Theo tử vi, tuổi Tý vốn có phong thái sang trọng, sắc sảo và có năng lực, độc lập trong công việc, thường có số mệnh phi thường. Thời gian tới, con giáp có nhiều cát tinh vây quanh, cơ hội liên tiếp, giàu có, tài lộc vượng phát, tiền bạc tìm đến không ngừng. May mắn cộng với sự chăm chỉ, sau này tuổi Tý sẽ trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, gặt hái được nhiều thành tựu và tiền tài luôn ngập tràn. Trong 9 ngày tới không chỉ sự nghiệp lên hương mà tình duyên cũng đỏ thắm. Bạn được Phật Bà chiếu mệnh nên trúng đậm một món tiền lớn trong kinh doanh và sếp khen tấm tắc. Chưa kể gia đình cũng hưởng lây vận may của bạn, lộc lá tràn vào nhà đếm không xuể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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