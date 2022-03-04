"Đức năng thắng số" - top 3 con giáp có tính cách tốt lại chăm chỉ được bề trên "độ", 15 ngày tới sự nghiệp vụt sáng "tiền đẻ ra tiền"

Tử vi nói rằng 15 ngày tới, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những người đang khởi nghiệp có thể gặp nhiều cơ hội tốt, hứa hẹn đạt được thành quả như mong đợi. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Tuổi Ngọ cũng được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cũng nở rộ trong thời gian tới. Ngoài nguồn thu nhập chính, tuổi Ngọ có thể kiếm thêm tiền từ các công việc tay trái như làm thêm, đầu tư cổ phiếu, bất động sản ...

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó.

Tuổi Dậu

Theo tử vi khoa học, Dậu là một trong những con giáp phát tài 15 ngày tới nhờ được cát tinh chiếu rọi. Thời điểm này, bạn cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới thổi vào cuộc sống của mình, mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Tài năng của bạn được ghi nhận bởi cấp trên hoặc đối tác, và dĩ nhiên, ai biết nắm bắt cơ hội, người ấy xứng đáng tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tựu.

Ảnh minh họa

Đặc biệt trong thời điểm này bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Họ có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này.

Công việc có những bước tiến mới nên tình hình tài chính có những dấu hiệu tốt bất ngờ. Việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra khá suôn sẻ, mang tới nhiều khoản lợi nhuận đáng kể không chỉ cho bạn mà còn cả doanh nghiệp. Bạn có thể sẽ được trích khoản thù lao xứng đáng.

Nguồn thu nhập tăng lên đáng kể sẽ giúp con giáp này nhanh chóng giải quyết các khoản nợ nần hay tích lũy thêm được khoản không nhỏ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với là người cầu tiến và quyết đoán. Họ mang tính cách hảo sảng, hào phóng, ít để tâm đến chuyện tiểu tiết. Trong bất cứ vấn đề gì, con giáp này tỏ ra quyết đoán, khôn khéo trong cách ứng xử.

Trong làm ăn kinh doanh, họ là người đáng tin cậy, trọng chữ tín. Cũng bởi vì vậy mà người tuổi này được nhiều người tin tưởng, coi trọng.

15 ngày tới người tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh nên phúc lộc dồi dào, điều may gõ cửa. Những người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng tiến rộng mở.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt đơn hàng nhanh chóng. Chỉ cần người tuổi này nỗ lực hết mình, quyết không lùi bước thì nhất định sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp tuổi này làm ăn khấm khá, thu nhập tăng lên.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.