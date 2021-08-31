Dù vật đổi sao rời, những con giáp này vẫn oai phong lừng lẫy, gan dạ ngút trời

Trong tín ngưỡng dân gian, rồng là linh vật có khả năng đi mây về gió, hô phong hoán vũ, thét ra lửa. Trong văn hóa, rồng cũng là biểu tượng của đế vương. Vì thế những người cầm tinh con rồng theo tiên thiên cốt tử, đều mang khí phách của một đế vương, có thể điều khiển cả thiên hạ, với gan vàng dạ sắt, hiên ngang không sợ nguy hiểm, sẵn sàng đạp qua mọi gian nan.

Người tuổi Thìn còn là người có lý tưởng và luôn phấn đấu không ngừng cho mục tiêu đặt ra. Con giáp này không chỉ khẳng định được vị trí của mình mà còn được người khác tin cậy, nhờ vả. Vậy nên chẳng khó hiểu khi con giáp này là một trong những con giáp gan dạ nhất. Dám nghĩ dám làm, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Trong khi đó thì người tuổi Mùi, một biểu tượng của sự hòa bình lại hoàn toàn khác. Họ hiền hòa, không đắc tội ai và là mẫu người không thực dụng, thường ít khi có mục tiêu trong đời rõ ràng. Họ theo lý: “Tùy kỳ tự nhiên”, được mất không quan trọng, luôn thuận theo lẽ tự nhiên. Do đó nếu nhìn bên ngoài bạn sẽ chẳng thể nhận ra người tuổi Mùi lại là một trong những con giáp gan dạ nhất, dám nghĩ dám làm.

Người sinh năm Mùi biết cách lấy trí thông minh bù đắp những chỗ yếu kém của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm Mùi biết cách lấy trí thông minh bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Họ giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển, khéo léo, chiến thuật mềm dẻo khiến người khác mềm lòng. Họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lí đối phương, vì thế không được coi thường họ bằng không sẽ gặp thất bại thảm hại. Họ còn rất giỏi trong việc phá vỡ những thành kiến.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp được trời sinh có phúc khí và có đường tài vận vô cùng rực rỡ. Người tuổi Hợi có tài năng và đầu óc kinh doanh khiến người khác phải nể phục. Họ có một ý chí vô cùng mạnh mẽ và khi có quyết tâm làm giàu thì sẽ theo đuổi đến khi thành công mới thôi.

Tuổi Hợi là một trong những con giáp được trời sinh có phúc khí và có đường tài vận vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Điểm mạnh của người tuổi Hợi là có tính cạnh tranh tích cực, học hỏi nhanh, chịu khó tìm tòi, từ đó đưa ra những sáng kiến mới lạ trong công việc. Từ sự thông minh của bản thân cộng thêm một chút ưu ái của thần may mắn , người tuổi Hợi luôn thành công trong những lĩnh vực mình theo đuổi khiến mọi người ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang yếu tố tham khảo, chiêm nghiệm.