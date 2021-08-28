Top 3 con giáp càng kết hôn muộn càng giàu, chớ lấy chồng sớm kẻo vợ chồng lục đục, gia đình ly tán

Người tuổi Thìn coi trọng sự nghiệp, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Thế nên nếu kết hôn sớm, họ sẽ không thể dành thời gian cho gia đình. Chính điều này khiến cho cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, kém bền vững. Vì thế, lấy chồng muộn mới là con đường đúng đắn dành cho những cô nàng tuổi Thìn.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của những người phụ nữ tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa hơn. Con giáp này có sự hậu thuẫn của chồng nên sự nghiệp ngày càng thành công hơn, chỗ đứng trong xã hội cũng vững chắc hơn. Đó là lý do vì sao càng lớn tuổi, người phụ nữ tuổi Thìn càng trở nên giàu có, thành đạt và sung túc

Tử vi học cho biết, tuổi Ngọ là những người nên kết hôn muộn sẽ tốt hơn kết hôn sớm. Đặc biệt, nếu kết hôn ngoài 30 tuổi, khi đã trưởng thành và có công việc ổn định thì sẽ có một cuộc sống ấm êm. Đáng chú ý, sau khi hôn nhân, hai vợ chồng có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn trong cả sự nghiệp và gia đình. Chỉ cần lấy chồng muộn thì vận trình của tuổi Ngọ sẽ càng hanh thông, may mắn và thịnh vượng.

Ngọ là những người nên kết hôn muộn sẽ tốt hơn kết hôn sớm - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế bất luận hiện nay tuổi Ngọ đang gặp khó khăn gì, rơi vào trạng thái tinh thần ra sao, bạn hãy suy nghĩ lạc quan hơn, hướng ánh nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước. Điều đó sẽ là động lực giúp bạn nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, sớm có được cuộc sống an nhàn, giàu có khi về hậu vận.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn mong muốn kết hôn sớm nhưng trời vốn đã định tuổi này càng kết hôn trễ sẽ càng dễ phất hơn. Vốn dĩ tính cách của các cô nàng tuổi Sửu khá khô khan, không nhạy cảm lại chẳng giỏi giao tiếp nên rất khó để bắt đầu một mối quan hệ. Ngoài ra, bản chất của họ luôn hướng nội nên rất ngại chia sẻ khiến họ càng khó tìm được một nửa phù hợp để tiến đến hôn nhân.

Sửu thuộc những con giáp kết hôn sớm sẽ không hạnh phúc vì vậy nhất định phải kết hôn càng muộn càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vì những lý do này mà hôn nhân của tuổi Sửu thường sẽ đến muộn thì mới êm đẹp do họ đã đủ chín chắn, trưởng thành và biết cách nhún nhường để thấu hiểu người khác hơn. Sửu thuộc những con giáp kết hôn sớm sẽ không hạnh phúc vì vậy nhất định phải kết hôn càng muộn càng tốt để không tránh khỏi 2 lần đò vì gia đình lục đục nhé.

*Bài viết chỉ mang yếu tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.