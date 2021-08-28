'Tam tòng, tứ đức' đều có đủ, 3 con giáp này chính là người vợ tương lai mà mọi chàng trai đều mơ tới

Tâm linh - Tử vi 28/08/2021 00:37

Không những xinh đẹp, giỏi giang mà 3 con giáp này đều có tính tình và phẩm chất cực kỳ tốt, phù hợp với hình mẫu của một dâu hiền, vợ thảo trong gia đình Việt Nam.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, đa số phụ nữ tuổi Sửu đều có nhan sắc ưa nhìn. Không những thế họ còn sở hữu nhiều phước lành trời ban. Nên tính tình cũng dễ chịu ôn hòa, ai làm việc hay sống chung cũng cảm thấy thoải mái. Nói về độ chăm chỉ, siêng năng, khó có con giáp nào có thể vượt mặt những người phụ nữ tuổi Sửu.

'Tam tòng, tứ đức' đều có đủ, 3 con giáp này chính là người vợ tương lai mà mọi chàng trai đều mơ tới - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Sửu luôn sống hiền lành, bao dung và không thích sân si với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Sửu luôn sống hiền lành, bao dung và không thích sân si với người khác. Họ tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều nằm trong bàn tay mình, có làm thì mới có ăn. Đặc biệt, sau khi kết hôn, nàng giáp này không chỉ có khả năng xây dựng sự nghiệp cho riêng mình mà còn giúp chồng ổn định cuộc sống. Đem lại nhiều may mắn và tài vận cho gia đình. Cuộc sống sung túc, hạnh phúc mà họ có được khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão có vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu, nhưng cũng không kém phần thông minh, lạnh lợi. Hội tụ đầy đủ những nét tính cách tốt đẹp của một người phụ nữ, con giáp này khiến một nửa thế giới không thể “cưỡng lại”. Cô nàng tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, nàng điềm đạm và dường như chẳng bao giờ nổi nóng với người khác. Với khả năng giao tiếp tốt và nhẹ nhàng, nàng luôn tạo được ấn tượng với mọi người.

'Tam tòng, tứ đức' đều có đủ, 3 con giáp này chính là người vợ tương lai mà mọi chàng trai đều mơ tới - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Mão có vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu, nhưng cũng không kém phần thông minh, lạnh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, nàng giáp tuổi Mão thích làm nũng để được vỗ về, cưng nựng, chở che. Chỉ cần nhìn đối phương bằng đôi mắt ướt át, giọng nói nhẹ nhàng gọi tên, khi đó, người đàn ông dù có mạnh mẽ nhường nào cũng không thể nào kháng cự được. Chỉ cần họ nói một câu, đàn ông sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

Tuổi Tý

Trời sinh nữ tuổi Tý thông minh, hiểu biết, giỏi đối nhân xử thế. Tuy có tài năng nhưng con giáp này rất khiêm nhường, không kiêu ngạo, khoe mẽ. Nhờ đó mà tuổi Tý được nhiều người quý mến. Đây cũng là một trong những con giáp có số mệnh phú quý.

'Tam tòng, tứ đức' đều có đủ, 3 con giáp này chính là người vợ tương lai mà mọi chàng trai đều mơ tới - Ảnh 3
Trời sinh nữ tuổi Tý thông minh, hiểu biết, giỏi đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Là người tài giỏi, khéo léo nên nữ tuổi Tý thường lấy được chồng giỏi giang, thành đạt, có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Sau khi kết hôn, họ sẽ cùng chồng chung sức chung lòng đắp xây sự nghiệp, giúp cuộc sống ngày càng sung túc, âm no. Về hậu vận, tuổi Tý được hưởng cuộc sống êm ấp, hạnh phúc bên chồng con.

*Bài viết chỉ mang yếu tố tham khảo, chiêm nghiệm.

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