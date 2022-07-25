Dự đoán tử vi 6 ngày cuối cùng của tháng 7, những con giáp nào phát tài phát lộc, vớ được hũ vàng chạm phải hũ bạc, nằm trên đống tiền, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 06:50

Con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào.

Tuổi Mùi

Vào 6 ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên con giáp tuổi Mùi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Những người tuổi Mùi sẽ cảm nhận rõ vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông vào phút chót, hoặc được quý nhân xuất hiện để giải vây kịp thời. Khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, con giáp này cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. 

Dự đoán tử vi 6 ngày cuối cùng của tháng 7, những con giáp nào phát tài phát lộc, vớ được hũ vàng chạm phải hũ bạc, nằm trên đống tiền, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Vào 6 ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên con giáp tuổi Mùi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước qua giai đoạn khó khăn, vào 6 ngày cuối cùng của tháng 7 thì tuổi Hợi sẽ gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc. Vận đỏ của con giáp này lại càng thể hiện rõ, Hợi làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều về chuyện chi tiêu.

Công việc bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày, ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh, từ từ con số sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương trong vòng nửa đầu năm tới đây.

Dự đoán tử vi 6 ngày cuối cùng của tháng 7, những con giáp nào phát tài phát lộc, vớ được hũ vàng chạm phải hũ bạc, nằm trên đống tiền, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Bước qua giai đoạn khó khăn, vào 6 ngày cuối cùng của tháng 7 thì tuổi Hợi sẽ gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 6 ngày tới Sửu sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc, con giáp này có số hưởng làm một ngày tiêu cả tuần cũng không hết. Tuổi Sửu được xem là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất, con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ mọi lúc khó khăn và đặc biệt thần tài chiếu cố nồng hậu.

6 ngày tới, tài lộc của Sửu sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp. Được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và cuộc sống của tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ. Bản thân tuổi Sửu không chỉ thành danh mà gia đạo bình an hạnh phúc.

Dự đoán tử vi 6 ngày cuối cùng của tháng 7, những con giáp nào phát tài phát lộc, vớ được hũ vàng chạm phải hũ bạc, nằm trên đống tiền, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 6 ngày tới Sửu sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi cuối tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn